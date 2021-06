Astazi va fi stabilit programul meciurilor din sezonul 2021/2022 din Liga 1

Echipele din Liga 1 si afla astazi programul meciurilor din noul sezon.

Liga 1 isi pastreaza formatul si in acest sezon. La sediul LPF are loc Adunarea Generala care va stabili programul meciurilor din sezonul regulat.

Dupa sezonul regulat, primele sase echipe vor accede in playoff si vor lupta pentru castigarea campionatului, in timp ce ocupantele pozitiilor 7-16 se vor trage pentru salvarea de la retrogradare, in playout.

La fel ca in acest sezon, ocupantele pozitiilor 7 si 8 din playout vor disputa un baraj, iar castigatoarea barajului va intalni ocupanta locului 4, pentru un loc in calificarile Conference League.

Echipele care vor lua startul in acest sezon de Liga 1: CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova, Sepsi, Academica Clinceni, FC Botoșani, Chindia, UTA, Farul, Gaz Metan, Dinamo, FC Argeș, FC Voluntari, FC U Craiova, Rapid, CS Mioveni.