Dezvaluiri incendiare facute de Dani Coman: "Eu cred ca sunt si acum jucatori de fotbal care dau bani liderilor de galerie, pentru protectie" Ce spune despre luptele ilegale

Dani Coman a facut o serie de dezvaluiri incendiare de pe vremea cand era jucator in Romania.

El a jucat de doua ori pentru gruparea giulesteana: prima data in perioada 2004-2008, iar apoi in perioada 2010-2012. Coman a povestit ca a ramas suparat pe suporterii rapidului care l-au injurat de mai multe ori.

"Totul s-a terminat la meciul cu Chiajna, pe care l-am pierdut 1-0. Cand galeria Rapidului ne-a injurat, nu era Gigi Corsicanu seful galeriei atunci. Eu m-am dus sa beau o gura de apa si am auzit oameni din galerie care ma injurau de familie. Atunci am luat sticla și am aruncat in ei. De atunci s-a terminat totul. Eu am fost unul din putinii jucatori care nu a acceptat sa ma injure cineva, sau sa spuna cuvinte urate despre mine. De multe ori am avut de pierdut. Nu am fost genul de jucator care sa dea bani la ziaristi, galerie sau antrenori. Erau oameni care veneau si spuneau: Da-ne si noua ca avem nevoie pentru nu stiu ce, altfel ai probleme. Nu conteaza daca erau bani multi sau putini, aveam sa le dau daca voiam", a declarat Dani Coman pentru Gazeta Sporturilor.

Eu cred ca sunt si acum jucatori de fotbal care dau bani liderilor de galerie. Pentru a avea protectie, pentru a le scanda numele. Eu nu am fost unul dintre jucatorii care sa dau. Daca am vrut sa fac vreun gest vreodata, l-am facut pentru ca asa am vrut eu. Niciodata nu am vrut sa mi se impuna anumite lucruri", a spus fostul portar roman.

De asemenea, Dani Coman a declarat ca avea si alte modalitati prin care facea bani pe vremea cand juca la Rocar, una dintre ele ar fi fost luptele ilegale.

"A trecut extrem de mult, au fost multe lucruri pe care le-am facut in viata mea si de care nu sunt mandru. Vreau sa zic doar ca Dan Alexa a fost un promoter bun. Inca din perioada in care eram colegi la Rocar. Au fost momente uneori cand ne castigam existenta si din alte lucruri. Nu numai din fotbal. Erau bani cu care sa traim, nu erau bani cu care sa te imbogatesti. Au fost cazuri izolate", a spus presedintele executiv de la Astra Giurgiu.