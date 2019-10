CHIDNIA TARGOVISTE - FCSB, LIVE 20:30 | Se anunta spectacol TOTAL! Ambele echipe vor in play-off! Cum ar putea arata FCSB diseara! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna Chindia Targoviste - FCSB de la ora 20:30 pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si facebook sport.ro

Chindia Targoviste vine dupa 3 victorii consecutive in campionat, iar echipa antrenata de Viorel Moldovan se afla pe locul 10 in clasament, la egalitate de puncte cu adversara din aceasta seara si la doar doua puncte de Dinamo, care se afla pe ultimul loc care asigura accderea in play-off.

FCSB a remizat etapa trecuta, scor 1-1 pe Arena Nationala in derby-ul cu Dinamo, iar echipa lui Vintila vrea cu orice pret victoria in aceasta seara. Fortat de absentele mai multor fotbalisti U21, Vintila il va titulariza aproape sigur pe Vlad in meciul cu Chindia, de duminica seara.

Chiar daca Vlad a gresit in aproape toate meciurile in care a jucat, Vintila are incredere in pustiul de 20 de ani. Crede ca titularul din poarta nationalei de tineret va ajunge la un nivel foarte bun in anii viitori.

"Vlad e un portar tanar, pe care ne bazam. E un portar tanar, titular la echipa nationala. Noi ne bazam pe el. Foarte bine a facut Radoi ca s-a bazat pe el. Vom vedea daca va fi titular cu Chindia. Are calitati foarte bune, e portar bun, poate deveni foarte bun, altfel nu era aici. Are nevoie de experienta, asta ii lipseste", a spus Vintila.

Ionut Vina: "Nu va fi un meci usor!"



Mijlocasul celor de la FCSB, Ionut Vina a declarat ca partida din aceasta seara cu FCSB nu va fi deloc usoara, iar ros-albstri vor face orice pentru a castiga partida.

"Nu este un meci usor, ne asteapta o partida foarte grea, Chindia e o echipa foarte agresiva si noi trebuie sa ne ridicam la nivelul lor de agresivitate. Este un moment prielnic sa legam cateva victorii la rand, dar eu imi doresc sa terminam turul cu o victorie. Nu ne face cinste acest loc in clasament, suntem la egalitate de puncte cu ei (n.r. Chindia), nu convine nimanui din club aceasta situatie, dar trebuie sa mergem acolo sa castigam. Nu ma intereseaza ce fac celelalte echipe, eu imi vad de treaba mea la acest club, trebuiue sa la legam o serie de victorii sa ne apropiem de play-off.

S-au legat cateva relatii de joc, avem alta mentalitate, altcumva intram in teren, suntem mult mai pregatiti acum, mister (n.r. Bogdan Vintila) a venit cu filosifa lui si se vede acest lucru. Un tur nu foarte bun, pentru ca FCSB este obisnuita cu locurile fruntase, iar noi speram sa intram in play-off, sa ne indeplinim obiectivul. O sa dau tot la antrenament zi de zi, cand imi va veni randul voi demonstra ca merit sa fiu titular. O sa joc cat se poate de simplu, cand o sa am spatiu o sa accelerez, cand nu, o sa dau pasa cum imi cere antrenorul.

Noi trebuie sa demonstram ca meritam sa fim in play-off. Nu mi-am imaginat asta, dar asta e realitatea si trebuie sa o privim ca atare, sincer nu cred ca vom rata play-off-ul", a declarat Ionut Vina la conferinta de presa.

Echipele probabile:

FCSB: Vlad-Manea, Cristea, Planic, Pantiru-Vina, Filip, Tanase-Morutan, Hora, Adi Popa

Chindia: Aioani-Martac, Pitian, Leca, Neciu-Negut, Rata, Bic, Burlacu-Dumiter, Florea