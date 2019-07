Fratele lui Gnohere a produs un scandal MONSTRU la un amical. L-a RUPT pe un jucator de la Liverpool si a fost eliminat. VIDEO

Fratele lui Harlem Gnohere a produs un scandal imens in SUA, acolo unde l-a lovit pe Yasser Larouci in timpul amicalului cu Liverpool. Joris Gnagnon a fost eliminat de arbitru, insa cei de la Liverpool au cerut sa fie suspendat pentru inconstienta. Jucatorul lor a fost scos cu targa si risca sa rateze tot restul pregatirii de vara.

La final, Joris Gnagnon si-a cerut scuze pentru gestul sau. "Vreau sa-mi cer scuze public celor de la Liverpool, jucatorului, familiei acestuia si fanilor. A fost un act odios din partea mea, iar asa ceva nu are ce cauta pe terenul de fotbal. Toate rugaciunile mele se indreapta catre jucator si familia sa", a postat fratele lui Gnohere intr-un comunicat.

Joris Gnagnon, 22 de ani, a fost transferat de Sevilla in 2018 si are doar 7 meciuri oficiale pana acum. El are si 3 selectii la nationala U21 a Frantei.

Sevilla a castigat cu 2-1 contra lui Liverpool in turneul din SUA.

???????????? Very disgraceful tackle from Sevilla’s Joris Gnagnon on Liverpool’s Yasser Larouci.

Could have broken the guys leg! The more I look at this tackle, the worse it gets. ???? #LFCPreSeason #LiverpoolFCpic.twitter.com/UH5SkpV7Sx