Harlem Gnohere, la un pas de ELIMINARE in meciul cu Chindia! Arbitrul l-a certat: "Sunt toate camerele pe tine!" 

Harlem Gnohere a fost din nou eroul FCSB in Liga 1.

Harlem Gnohere a avut un inceput dificil de sezon, cu accindetari, kilograme in plus si critici din partea patronului. Francezul s-a revansat insa in meciul cu Chindia si a reusit sa inscrie golul victoriei pentru echipa lui Bogdan Vintila.

Gnohere s-a dezlantuit dupa ce a marcat si a fost surprins de arbitru cand injura. "Sunt toate camerele pe tine si tu injuri?", i-a spus arbitrul Horia Mladinovic lui Gnohere. "Scuze, scuze!", a raspuns atacantul FCSB. Putea sa fie eliminat pentru gestul sau, potrivit regulamentului. In acest sezon, Harlem Gnohere nu are niciun avertisment primit din partea arbitrilor.

FCSB s-a impus cu 2-1 in deplasare la Chindia, dupa ce gazdele au deschis scorul in moinutul 13, prin Florea. Autogolul lui Leca din minutul 30 si reusita lui Gnohere din minutul 57 au adus victoria FCSB, iar echipa lui Vintila a urcat pe locul 7, la egalitate cu ocupanta locului 6, Poli Iasi - 18 puncte.