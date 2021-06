BREAKING NEWS | Sumudica, prima reactie dupa ce a semnat cu CFR: "Sunt la o mare echipa. Trebuie sa fiu altul, o sa ma schimb total!" Ce i-a transmis lui Becali

Marius Sumudica s-a inteles cu CFR Cluj pentru un contract pana in 2023.

Sumudica va ajunge saptamana viitoare la Cluj si va incepe antrenamentele. Vrea Champions League, dar obiectivul minim pe care si-l propune e calificarea in grupele Europa League. Sumudica nu concepe sa rateze titlul in Liga 1.

Antrenorul spune ca a fost impresionat de conducerea CFR-ului si de modul conducatorilor de la Cluj de a negocia. Sumudica a tinut sa-i dea replica si lui Gigi Becali. Spune ca in momentul negocierilor cu FCSB nu avea nicio discutie cu CFR-ul si ca totul s-a intamplat in ultimele zile.

Ce a spus Sumudica in direct la Digisport



"Rar mi-a fost dat sa vad un om ca Marian Copilu. Cred ca la CFR e mediul propice pentru mine, sunt oameni foarte seriosi aici. In Arabia Saudita au fost mai multe discutii, dar cu echipe din a doua jumatate a clasamentului nu poti decat sa mergi pe la mijlocul ligii si cam atat. A contat performanta.

Din discutiile pe care le-am avut, m-am simtit antrenor cand am vazut modul in care pune CFR problema. Conditiile de la CFR sunt extraordinare pentru Romania. L-am auzit si pe domnul Becali ca am zis eu ca jur ca nu merg la CFR. Cand discutam cu FCSB, nu se punea problema sa merg la CFR. Nici nu stiu ce scrie in contract, am semnat cu ochii inchisi.

Obiectivele e sa facem rezultate, sa luam campionatul, sa castigam trofee si sa mergem cat mai departe posibil in Europa. Conference League, chiar daca iti ofera o stabilitate financiara, nu e... Eu vreau Europa League, macar. Cine stie ce se poate intampla? Obiectivul e sa ajungem cel putin in grupele Europa League. Vreau trofee, Cupa Romaniei, Supercupa si campionatul.

Voi stabili transferurile alaturi de conducerea clubului. Sunt oameni care decid, trebuie sa ne uitam si la bugetul clubului. Nu voi fi absurd sa cer jucatori de la un milion in sus salariu. Suntem ancorati in realitatea fotbalului romanesc. Vom face tot ce depinde de noi pentru a respecta calitate-pret. Vrem jucatori buni, in limita a ceea ce ofera CFR.

Doresc sa ramana si regula U21, dar cu un singur fotbalist. Contractele expirate sunt problema conducerii, nu iau eu decizii de unul singur. Azi am semnat, ieri am cazut de acord asupra contractului. Ne vom pune de acord asupra jucatorilor care trebuie sa ramana aici. Ne punem la munca din seara asta, trebuie sa vedem cu cine vom continua.

Am mai multi jucatori la care ma gandesc in momentul de fata. Nu vin sa spun acum nume, n-ar fi OK sa spun. Suntem club profesionist. CFR a castigat 4 campionate. Sunt obligat sa continui pe acelasi trend. Toata lumea tre' sa inteleaga: la CFR trebuie sa tii acelasi trend. Le multumesc lui Edi Iordanescu, lui Dan Petrescu, cei dinaintea mea.

Sper sa reusesc sa castig trofee, sa pun umarul aici. O sa vedeti un alt Sumudica in acest an. Voi fi un antrenor mai asezat. Sunt coleric, dar voi incerca sa fiu altfel. Nu vreau ca echipa sa fie privata de prezenta mea pe banca. Am ajuns la unul dintre marile cluburi ale Romaniei. Trebuie sa fiu pe banca, sa nu mai fac greseli si sa dau sansa arbitrilor sa ma elimine. Eu traiesc jocul, n-o sa fiu statuie. Fac totul in limita bunului simt."