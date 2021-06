BREAKING NEWS | Sumudica a semnat pe 2 ani cu CFR! Marti vine la Cluj pentru prezentare si startul antrenamentelor

Marius Sumudica s-a inteles cu CFR-ul si a semnat pe 2 ani.

Sumudica a semnat actele care-l leaga de CFR in urmatoarele doua campionate. Are planuri mari la Cluj, unde viseaza la grupele Champions League si la noi titluri cu CFR.

Sumudica ii ia locul lui Edi Iordanscu, omul care a adus ultimul campionat, cel de-al 4-lea consecutiv pentru CFR. Primele 3 au fost castigate cu Dan Petrescu pe banca. Sumudica are bonusuri consistente trecute in contract pentru intrarea in grupele UCL, dar si pentru un nou sezon in Europa League.

CFR va intra repede in Europa, inca din primul tur preliminar al Champions League.

Tragerea la sorti pentru primul tur e pe 15 iunie, urmata la o zi distanta de extragerea pentru turul 2. Debutul CFR-ului in Champions League va avea loc pe 6 sau 7 iulie. CFR va fi cap de serie in turul 1.

Tragerea la sorti turul 1: 15 iunie. Tur: 6-7 iulie / Retur: 13-14 iulie

Tragerea la sorti turul 2: 16 iunie. Tur: 20-21 iulie / Retur: 27-28 iulie

Tragerea la sorti turul 3: 19 iulie. Tur: 3-4 august / Retur: 10 august

Tragerea pentru playoff: 19 iulie. Tur: 17-18 august/ Retur: 24-25 august