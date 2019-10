FAC CHETA ca sa-si ia nocturna si sa nu plece de acasa! Anunt de ultima ora: ce se intampla inaintea meciului cu Dinamo

Foresta a scos-o pe Gaz Metan din Cupa. In optimi, da peste Dinamo.

In urma cu trei ani, sucevenii au adus-o pe FCSB pe Areni. Acum, cauta solutii pentru a avea un meci contra lui Dinamo in Bucovina. Primaria refuza sa mai achite costurile inchirierii unei instalatii provizorii, cum s-a intamplat in 2016. Atunci, autoritatile locale au platit 50 000 de euro si le-au oferit fanilor primul meci in nocturna din istoria orasului.

Desi primarul e acelasi, banii nu mai sunt. :) "Primaria nu va inchiria nocturna pentru acest meci. Exista o varianta, implicarea clubului, sa inchirieze si sa acopere costurile din vanzarea biletelor", spune primarul Ion Lungu.

In cazul in care Federatia si televiziunile detinatoare de drepturi vor programa partida in nocturna, si nu in timpul zilei, Foresta se gandeste serios sa ceara ajutorul suporterilor ei. Vrea sa umple stadionul pentru a reusi strangerea sumei necesare pentru instalatia mobila.

In curand, la Suceava ar putea fi inceputa constructia a doua noi stadioane. Primaria are in plan ridicarea a doua arene!

"Noi avem proiect pentru stadion, dar trebuie sa fie si finantat de Guvern, cum s-a intamplat in alte parti", a spus Lungu.

Planurile de infrastructura ale Primariei prevad construirea unui nou stadion cu 15 000 de locuri si a unuia mai mic, cu o tribuna de 500 de locuri, pentru antrenamente.



Foresta mai are doua saptamani la dispozitie pentru a anunta FRF unde joaca meciul cu Dinamo, din optimile Cupei. Data limita stabilita de Federatie e 19 octombrie.

Sursa foto: MonitorulSV.ro