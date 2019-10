Istvan Kovacs, arbitrul derby-ului FCSB - Dinamo! Centralul, implicat in doua SCANDALURI MONSTRU in ultimele etape

FCSB - Dinamo, marele derby al Romaniei, se va juca sambata, ora 20:30.

Istvan Kovacs va arbitra meciul de pe Arena Nationala. Delegarea lui Kovacs este una surprinzatoare avand in vedere scandalurile in care a fost implicat centralul in ultimele etape din Liga 1.

Kovacs a avut un mic conflict cu Florinel Coman in meciul FCSB-ului cu Craiova, atunci cand i s-a adresat jucatorului lui Vintila cu "Dispari!" in momentul in care aceste ii cerea explicatii pentru o faza de joc.

Si in etapa trecuta Kovacs a fost implicat intr-un scandal. De aceasta data, cu un antrenor. Centralul l-a eliminat pe Edi Iordanescu dupa ce antrenorul Gazului i-a cerut explicatii la pauza! "Pleci", a fost de aceasta data replica lui Kovacs.