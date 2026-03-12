Potrivit statisticilor CCA preluate de FRF.ro, în cele 254 de meciuri disputate cu sistem VAR în cele două competiții (în două partide nu a funcționat) au fost analizate peste 1.300 de faze, iar arbitrii au modificat decizia inițială de 91 de ori după intervenția sistemului video. VAR analizează rapid numeroase faze pentru a reduce pe cât de mult posibil erorile de arbitraj.

VAR, crucial în Superligă și în Cupa României

În acest sezon, până acum, în cele 254 de meciuri care au beneficiat de asistență video, arbitrii VAR au analizat 1.358 de incidente, ceea ce înseamnă o medie de 5,34 faze verificate pe meci.

În total, au fost înregistrate 91 de intervenții VAR de corectare, adică aproximativ o intervenție la fiecare 2,79 meciuri.

Distribuția intervențiilor decisive ale VAR

Dintre acestea, 28 de intervenții au fost pentru decizii factuale:

15 situații în care o decizie de acordare a unui gol a fost schimbată în ofsaid;

o situație în care ofsaidul a fost schimbat în penalty;

două cazuri în care lovitura liberă directă a fost transformată în penalty.

Pe lângă acestea, în 63 de cazuri decizia a fost schimbată după analiza la monitor (OFR – On-Field Review):

4 decizii de acordare a unui penalty pentru fault au fost anulate;

6 cazuri în care cartonașul galben s-a transformat în cartonaș roșu;

două faze în care golul sau penalty-ul a fost anulat pentru ofsaid în faza de construcție;

13 penalty-uri acordate pentru henț;

cartonașe roșii pentru comportament violent; două cartonașe roșii pentru oprirea unei situații clare de a marca (DOGSO).

Statisticile confirmă că sistemul VAR continuă să fie un instrument important pentru corectarea deciziilor de arbitraj, contribuind la creșterea acurateței hotărârilor luate pe teren.