Cu patru eșecuri și o remiză în ultimele cinci etape, Petrolul se află într-o situație alarmantă. "Lupii" au coborât pe locul 13, cu doar 20 de puncte în etape, iar misiunea pentru evitarea retrogradării se va anunța dificilă în play-out.



Eugen Neagoe, înainte de Dinamo - Petrolul: "Rafinha și Mateiu nu vor face parte din lot"

Pentru Petrolul urmează un meci de foc contra lui Dinamo, pe "Arcul de Triumf". Eugen Neagoe s-a declarat destul de optimist, chiar dacă a anunțat și probleme de lot.



"Vom întâlni un adversar bun, o echipă care se bate la campionat. Pentru noi orice adversar este greu. Poziția din clasament nu este una confortabilă și trebuie să fim foarte atenți la fiecare joc. Fiecare echipă are însă șansa ei și trebuie să mergem să jucăm cu curaj, atitudine, determinare, la fel ca în alte partide când nimeni nu ne dădea nicio șansă. Dacă vom face echipa bun și vom elimina greșelile, avem șanse să revenim la Ploiești cu un rezultat bun.



Din păcate, avem probleme de lot. Rafinha și Mateiu nu vor face parte din lot pentru că nu sunt apți medical. Rafinha nu a făcut antrenament cu echipa de la jocul cu Craiova. Mateiu, doar ieri cu echipa și nu are cum să facă parte din lot pentru că a avut și el o pauză destul de lungă.



Roche a revenit, e în lot și s-a antrenat normal. Băieții sunt capacitați, s-au antrenat așa cum trebuie să se antreneze o echipă de primă ligă", a spus Eugen Neagoe, la conferința de presă.

Neagoe, deranjat de reproșurile legate de schimbări: "D-asta am pierdut noi?!"



Un reporter i-a transmis lui Eugen Neagoe că i se reproșează destul de des că nu efectuează mai multe schimbări pe parcursul jocurilor sau că le face prea târziu. Neagoe nu a primit prea bine acest mesaj, lăsând de înțeles că nu are prea multe soluții reale pe bancă.

În precedenta etapă, Petrolul a pierdut pe teren propriu contra celor de la Farul, 0-1, după un gol înscris de Dican, în minutul 32. Eugen Neagoe a efectuat doar două schimbări: Vali Gheorghe în locul lui Gicu Grozav (minutul 67) și David Paraschiv în locul lui Tommi Jyry (minutul 84).



"Dacă aveți vreo idee, spuneți-mi ce schimbări ar fi trebuit să fac, vă rog. Vă întreb pentru că știți lotul pe care îl avem la dispoziție. Cam cine credeți că putea să ne aducă un plus? Asta a fost decizia mea. D-asta am pierdut noi?! Astea au fost alegerile mele. Dacă credeți că asta trebuia să fac, vă aștept în locul meu și le faceți dumneavoastră.



Eu cred că în repriza a doua a meciului cu Farul am pus o presiune constantă asupra careului advers, i-am presat foarte mult pe cei de la Farul. Nu-mi aduc aminte ca Farul să fi avut vreo oportunitate în repriza a doua, dar n-am reușit să marcăm. Din păcate, noi n-am avut un jucător ofensiv pentru că îi introdusesem pe marea majoritate. Au intrat Vali Gheorghe și Paraschiv, care sunt jucători de atac. Începusem jocul cu Rareș Pop, Chică-Roșă și Gicu Grozav. Au fost 5 jucători de atac", a mai spus Neagoe.

