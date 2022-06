Detalii neștiute despre meciul la care FCSB a pierdut titlul: ”A fost dubița VAR. A apărut în sistem gol din ofsaid”

Mihai Stoica, managerul general al FCSB, spune că la meciul la care echipa sa a pierdut titlul a fost prezentă și ”dubița” VAR.

Vicecampioana a remizat pe Arena Națională cu FC Voluntari, scor 2-2, după ce ilfovenii au marcat ultimul gol dintr-o poziție de ofsaid.

Mihai Stoica: ”Știți că la meciul nostru cu Voluntari a fost simulare VAR?”

„Știți că la meciul nostru cu Voluntariul a fost simulare VAR? Dubița era la Arena Națională și a apărut în sistem gol din ofsaid. Dacă nu știți asta, aflați asta acum.

A apărut în sistem. Dacă oamenii din dubiță ieșeau și ziceau... dar nu se putea face nimic. Uite că am aflat-o și eu recent. Am spus doar că e o ironie a sorții. Și noi am văzut la stadion că e ofsaid, bănuiam”, a spus MM Stoica, la Orange Sport.

FCSB aștepta meciul din ultima etapă cu CFR Cluj, care se putea disputa cu titlul ”pe masă”. După egalul cu FC Voluntari și victoria CFR-ului cu Universitatea Craiova, titlul a mers în Gruia pentru a cincea oară la rând.