"Daca Gigi Becali pune ochii pe un jucator, el trebuie sa plece!" Un fost stelist stie de ce nu a reusit Adi Petre sa se impuna la FCSB!

Adi Petre nu se afla pe lista jucatorilor care ii sunt pe plac lui Gigi Becali.

Valeriu Rachita a comentat la Pro X situatia in care se afla fotbalistul la FCSB, spunand ca acesta a ramas in umbra lui Dennis Man si a lui Florinel Coman.

"E nevoie de un caracter puternic ca sa treci peste declaratiile si iesirile in media ale patronului. La FCSB e un vestiar greu. Adi Petre este un atacant bun, peste media din Liga 1, si, daca i se dadeau mai multe minute, ca sa aiba incredere in el, putea iesi un atacant foarte bun. El are fizic bun, e inteligent, a jucat bine in Danemarca, dar asa e la FCSB. Daca patronul pune ochii pe un jucator, el trebuie sa plece.

Man si Coman sunt individualisti si l-am vazut pe Adi Petre ca incerca sa isi creeze singur ocazii, sa ia actiuni pe cont propriu. E foarte greu sa te lupti cu doi sau trei adversari. El si Man au jucat la juniori la UTA impreuna. Dar e greu ca la FCSB sa existe relatii de joc pentru ca responsabilul tehnic se schimba de multe ori intr-un sezon.

Adi Petre ar face bine sa caute alt mediu in care sa se dezvolte. El va gasi un club la care sa joace", a declarat fostul stelist la Ora exacta in sport.