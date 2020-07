Toni Petrea, primele incercari de a ascunde TELEFOANELE lui Becali pe banca! De ce l-a schimbat IAR pe Adi Petre

Adi Petre a fost titular cu Gaz Metan, dar n-a rezistat mai mult decat clasicele 45 de minute in teren.

Petre a fost inlocuit la pauza, la fel ca pustii Nita si Cristi Dumitru. Toni Petrea spune ca inlocuirea a avut ratiuni tactice: "Adi Petre era obosit!" Antrenorul FCSB a explicat si motivul pentru care Morutan a primit banderola: "Am vrut sa-l responsabilizam!"

"E un rezultat bun, de moral, aveam moral bun dupa finala Cupei, s-a vazut dispozitie buna de joc. Sunt multe de pus la punct, ne inhamam la o munca pe care trebuie sa o ducem la capat. Nu ma intereseaza discutiile, dar la pauza am schimbat pentru ca cei doi juniori s-au cam sufocat, si Adi Petre la fel. L-am simtit un pic obosit, am zis sa nu riscam vreo accidentare. Discutam cu el, incercam sa-i gasim cel mai bun loc in teren.

Morutan a fost capitan pentru ca e un jucator despre care se vorbeste foarte mult si poate ca trebuie sa-l responsabilizam mai mult. Nu stiu cum vom continua, cu sau fara jucatorii plecati in vacanta. E devreme sa ma pot pronunta, sa vedem cum va continua sezonul. Asteptam meciul cu CFR! Nu de asta stam in cantonamente? Stam ca sa jucam fotbal!", a spus Petrea la Digisport.