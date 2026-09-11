În semifinale se vor duela Norvegia – Ungaria şi România – Danemarca, iar a doua zi vor avea loc finalele pentru medalii.
18 handbaliste fac parte din lotul României
Jucătoarele convocate de antrenorul Ovidiu Mihăilă pentru Turneul F4 sunt:
- Portari: Diana Ciucă (Rapid Bucureşti), Bianca Curmenţ (Dunărea Brăila), Yulia Dumanska (CSM Bucureşti);
- Linia de 9 metri: Rebeca Necula, Diana Lixăndroiu, Elena Roşu, Cristina Laslo (Dunărea Brăila), Sorina Grozav (Corona Braşov), Ştefania Stoica (SCM Rm. Vâlcea), Alicia Gogîrlă (SCM Craiova), Alina Ilie (Ştiinţa Bucureşti);
- Extreme: Eva Kerekes (Corona Braşov), Alexandra Szoke (CSM Bucureşti), Sonia Seraficeanu (Gloria Bistriţa), Mihaela Mihai (Dunărea Brăila);
- Pivoţi: Lorena Ostase, Yaroslava Burlacenko (Gloria Bistriţa), Crina Pintea (CSM Bucureşti).
Pintea va reveni la națională după o pauză de aproape trei ani.
Meciurile se vor juca de la aceleaşi ore în ambele zile, de la 14:15 şi 17:00.
România, una dintre gazdele Campionatului European din decembrie, a fost calificată direct la turneul final, astfel că a jucat la EHF Euro Cup, alături de celelalte naţiuni-gazdă şi medaliatele de la CE 2024, Danemarca, Norvegia şi Ungaria.
Parcursul României
Cele opt reprezentative au fost angrenate în competiţia semioficială EHF Euro Cup, la care România s-a calificat în semifinale de pe locul 2 în grupa 1, în urma rezultatelor: 27-29 şi 25-45 cu Norvegia, 34-29 şi 38-34 cu Polonia, 32-26 şi 32-19 cu Slovacia.
Turneul final al CE 2026 va avea loc între 3-20 decembrie. În România, Cluj-Napoca şi Oradea vor găzdui meciuri din grupele preliminare, iar BT Arena din Cluj-Napoca va găzdui apoi şi partide din grupele principale.
Echipele calificate în urma preliminariilor la turneul final, găzduit de Polonia, România, Cehia, Slovacia şi Turcia, sunt: Franţa, Germania, Olanda, Suedia, Spania, Croaţia, Slovenia, Muntenegru, Elveţia, Insulele Feroe, Austria, Serbia, Islanda, Ucraina, Macedonia de Nord şi Grecia.
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