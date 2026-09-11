OFICIAL Revenire de senzație în lotul României pentru Turneul Final Four al EHF EuroCup!

Revenire de senzație în lotul României pentru Turneul Final Four al EHF EuroCup! Handbal
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Federația Română de Handbal (FRH) a anunţat, vineri, lotul României pentru Turneul Final Four al EHF EuroCup, competiţie găzduită de Bucureşti, în 26-27 septembrie. 

TAGS:
Crina pinteaHandbalEchipa Nationala de HandbalHandbal feminin
Din articol

În semifinale se vor duela Norvegia – Ungaria şi România – Danemarca, iar a doua zi vor avea loc finalele pentru medalii.

18 handbaliste fac parte din lotul României

Jucătoarele convocate de antrenorul Ovidiu Mihăilă pentru Turneul F4 sunt:

  • Portari: Diana Ciucă (Rapid Bucureşti), Bianca Curmenţ (Dunărea Brăila), Yulia Dumanska (CSM Bucureşti);
  • Linia de 9 metri: Rebeca Necula, Diana Lixăndroiu, Elena Roşu, Cristina Laslo (Dunărea Brăila), Sorina Grozav (Corona Braşov), Ştefania Stoica (SCM Rm. Vâlcea), Alicia Gogîrlă (SCM Craiova), Alina Ilie (Ştiinţa Bucureşti);
  • Extreme: Eva Kerekes (Corona Braşov), Alexandra Szoke (CSM Bucureşti), Sonia Seraficeanu (Gloria Bistriţa), Mihaela Mihai (Dunărea Brăila);
  • Pivoţi: Lorena Ostase, Yaroslava Burlacenko (Gloria Bistriţa), Crina Pintea (CSM Bucureşti).

Pintea va reveni la națională după o pauză de aproape trei ani.

Meciurile se vor juca de la aceleaşi ore în ambele zile, de la 14:15 şi 17:00.

România, una dintre gazdele Campionatului European din decembrie, a fost calificată direct la turneul final, astfel că a jucat la EHF Euro Cup, alături de celelalte naţiuni-gazdă şi medaliatele de la CE 2024, Danemarca, Norvegia şi Ungaria.

Parcursul României

Cele opt reprezentative au fost angrenate în competiţia semioficială EHF Euro Cup, la care România s-a calificat în semifinale de pe locul 2 în grupa 1, în urma rezultatelor: 27-29 şi 25-45 cu Norvegia, 34-29 şi 38-34 cu Polonia, 32-26 şi 32-19 cu Slovacia.

Turneul final al CE 2026 va avea loc între 3-20 decembrie. În România, Cluj-Napoca şi Oradea vor găzdui meciuri din grupele preliminare, iar BT Arena din Cluj-Napoca va găzdui apoi şi partide din grupele principale.

Echipele calificate în urma preliminariilor la turneul final, găzduit de Polonia, România, Cehia, Slovacia şi Turcia, sunt: Franţa, Germania, Olanda, Suedia, Spania, Croaţia, Slovenia, Muntenegru, Elveţia, Insulele Feroe, Austria, Serbia, Islanda, Ucraina, Macedonia de Nord şi Grecia.

News.ro

Crina Pintea

  • Crina Pintea cut6 intrebarifulger
×
Crina Pintea cut6 intrebarifulger
Crina Pintea cut5 imnul
Crina Pintea / Foto: Captură ”Poveștile Sport.ro”
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Romsilva a scos la vânzare două milioane de metri cubi de lemn de foc. Cât plătește o familie pentru iarnă
Romsilva a scos la vânzare două milioane de metri cubi de lemn de foc. Cât plătește o familie pentru iarnă
ARTICOLE PE SUBIECT
Dan Savenco a identificat lucrul care a contribuit enorm la declinul naționalei de handbal masculin
Dan Savenco a identificat lucrul care a contribuit enorm la declinul naționalei de handbal masculin
Ce a făcut naționala de handbal feminin la Trofeul Carpați. Urmează Campionatul Mondial din România!
Ce a făcut naționala de handbal feminin la Trofeul Carpați. Urmează Campionatul Mondial din România!
Când are loc Supercupa României la handbal (feminin și masculin)
Când are loc Supercupa României la handbal (feminin și masculin)
Schimbare de ultimă oră în handbal! Decizia luată de IHF
Schimbare de ultimă oră în handbal! Decizia luată de IHF
România - Suedia 26-44. Lecție de handbal predată de nordici | Men’s 20 EHF EURO 2026 e transmis de VOYO
România - Suedia 26-44. Lecție de handbal predată de nordici | Men’s 20 EHF EURO 2026 e transmis de VOYO
ULTIMELE STIRI
Pancu, epuizat după Rapid - Voluntari: "Am spart niște lucruri prin vestiar! Se poate ajunge și în play-out, sunt îngrijorat"
Pancu, epuizat după Rapid - Voluntari: "Am spart niște lucruri prin vestiar! Se poate ajunge și în play-out, sunt îngrijorat"
Sunderland - Arsenal 0-2 | „Tunarii”, victorie la Sunderland: Bruno Guimaraes a înscris o „rachetă” (VOYO)
Sunderland - Arsenal 0-2 | „Tunarii”, victorie la Sunderland: Bruno Guimaraes a înscris o „rachetă” (VOYO)
Lovitură de proporții pregătită de Gigi Becali! Arabii numără bani pentru starul FCSB
Lovitură de proporții pregătită de Gigi Becali! Arabii numără bani pentru starul FCSB
Ce a spus Olimpiu Morțan despre naționala României, după o prestație excelentă în Rapid - Voluntari 2-1
Ce a spus Olimpiu Morțan despre naționala României, după o prestație excelentă în Rapid - Voluntari 2-1
Reacția lui Florin Pîrvu, după ce a ratat la mustață un rezultat pozitiv cu Rapid
Reacția lui Florin Pîrvu, după ce a ratat la mustață un rezultat pozitiv cu Rapid
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali îl vrea la FCSB, iar antrenorul i-a spus direct: „Poți să mă suni oricând!”

Gigi Becali îl vrea la FCSB, iar antrenorul i-a spus direct: „Poți să mă suni oricând!”

Gigi Becali și-a dat acordul pentru noul antrenor de la FCSB! Urmează testul decisiv: ”I-am spus să vorbească cu el!”

Gigi Becali și-a dat acordul pentru noul antrenor de la FCSB! Urmează testul decisiv: ”I-am spus să vorbească cu el!”

Bogdan Stoica, fără vreo șansă în fața rusului Baklanov la Tokyo în K-1 World Max, LIVE pe VOYO!

Bogdan Stoica, fără vreo șansă în fața rusului Baklanov la Tokyo în K-1 World Max, LIVE pe VOYO!

Răspuns final pentru Ianis Hagi! Anunțul israelienilor

Răspuns final pentru Ianis Hagi! Anunțul israelienilor

Campionul cu FCSB din 2025 s-a despărțit de echipa lui Gigi Becali și a debutat astăzi la Dinamo!

Campionul cu FCSB din 2025 s-a despărțit de echipa lui Gigi Becali și a debutat astăzi la Dinamo!

Florin Prunea a numit următorul antrenor care va fi dat afară: „Mai are o etapă”

Florin Prunea a numit următorul antrenor care va fi dat afară: „Mai are o etapă”



Recomandarile redactiei
Lovitură de proporții pregătită de Gigi Becali! Arabii numără bani pentru starul FCSB
Lovitură de proporții pregătită de Gigi Becali! Arabii numără bani pentru starul FCSB
Pancu, epuizat după Rapid - Voluntari: "Am spart niște lucruri prin vestiar! Se poate ajunge și în play-out, sunt îngrijorat"
Pancu, epuizat după Rapid - Voluntari: "Am spart niște lucruri prin vestiar! Se poate ajunge și în play-out, sunt îngrijorat"
Sunderland - Arsenal 0-2 | „Tunarii”, victorie la Sunderland: Bruno Guimaraes a înscris o „rachetă” (VOYO)
Sunderland - Arsenal 0-2 | „Tunarii”, victorie la Sunderland: Bruno Guimaraes a înscris o „rachetă” (VOYO)
Rațiu, decisiv la golul lui Rayo de pe Bernabeu! Cum i-a suflat mingea lui Vinicius
Rațiu, decisiv la golul lui Rayo de pe Bernabeu! Cum i-a suflat mingea lui Vinicius
Gigi Becali îl vrea la FCSB, iar antrenorul i-a spus direct: „Poți să mă suni oricând!”
Gigi Becali îl vrea la FCSB, iar antrenorul i-a spus direct: „Poți să mă suni oricând!”
Alte subiecte de interes
România - Croația 26-24, în preliminariile EURO 2024. Meciul a fost LIVE pe Pro Arena și VOYO. Tricolorele, aproape de turneul final
România - Croația 26-24, în preliminariile EURO 2024. Meciul a fost LIVE pe Pro Arena și VOYO. Tricolorele, aproape de turneul final
Odense - CSM București 29-25. Învinse, "Tigroaicele" rămân în obiectiv: calificarea în sferturile Ligii Campionilor
Odense - CSM București 29-25. Învinse, "Tigroaicele" rămân în obiectiv: calificarea în sferturile Ligii Campionilor
Surpriză! Soția lui Van der Vaart nu mai e cea mai urmărită jucătoare de handbal din lume. O rivală de la CSM i-a luat locul
Surpriză! Soția lui Van der Vaart nu mai e cea mai urmărită jucătoare de handbal din lume. O rivală de la CSM i-a luat locul
Narcisa Lecușanu, „telegramă” de la Paris: „Îmi pare rău!" Ce regret are fosta mare handbalistă
Narcisa Lecușanu, „telegramă” de la Paris: „Îmi pare rău!" Ce regret are fosta mare handbalistă
Rasmus Poulsen, analiză pertinentă asupra parcursului României la CM de handbal. Ce spune de meciul cu Germania
Rasmus Poulsen, analiză pertinentă asupra parcursului României la CM de handbal. Ce spune de meciul cu Germania
Probleme pentru echipa națională, înainte de participarea la Campionatul Mondial. Cristina Neagu, incertă + convocare de urgență
Probleme pentru echipa națională, înainte de participarea la Campionatul Mondial. Cristina Neagu, incertă + convocare de urgență
CITESTE SI
Ilie Bolojan: „E timpul pentru decizii”. Premierul interimar avertizează asupra costurilor blocajului politic

stirileprotv Ilie Bolojan: „E timpul pentru decizii”. Premierul interimar avertizează asupra costurilor blocajului politic

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Un Audi RS4 a stat 18 ani nefolosit într-un garaj și a ajuns să valoreze o avere. Are doar 19.600 de kilometri la bord

stirileprotv Un Audi RS4 a stat 18 ani nefolosit într-un garaj și a ajuns să valoreze o avere. Are doar 19.600 de kilometri la bord

Romsilva a scos la vânzare două milioane de metri cubi de lemn de foc. Cât plătește o familie pentru iarnă

stirileprotv Romsilva a scos la vânzare două milioane de metri cubi de lemn de foc. Cât plătește o familie pentru iarnă

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!