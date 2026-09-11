CFR Cluj, sperietoare în SuperLiga după ultimele transferuri: „Nu ne bazăm pe ce a spus Șumudică”

CFR Cluj, sperietoare în SuperLiga după ultimele transferuri: „Nu ne bazăm pe ce a spus Șumudică” Superliga
SPORT.RO
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CFR Cluj și-a speriat următoarea adversară după transferurile efectuate.

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Este bine cunoscut faptul că CFR Cluj trece printr-o perioadă sensibilă din punct de vedere financiar. Clubul a intrat în insolvență după ce a părăsit cupele europene. Mai mult decât atât, echipa a avut interdicție la transferuri.

CFR Cluj, sperietoare în SuperLiga după ultimele transferuri

Marius Șumudică a fost instalat pe banca lui CFR Cluj fix înainte ca formația să intre în insolvență. Tehnicianul i-a luat locul lui Antonio Folha, iar rezultatele obținute, cel puțin până în prezent, sunt foarte bune.

Ardelenii au avut preț de o zi ridicată interdicția la transferuri, astfel că au mutat la foc automat: 10 noi jucători au fost legitimați. Marius Șumudică a transmis că fotbaliștii au nevoie de timp de acomodare, însă declarațiile sale nu l-au impresionat pe Laszlo Dioszegi.

Finanțatorul de la Sepsi OSK a expus că partida contra ardelenilor din etapa a 9-a din SuperLiga va fi extrem de dificilă. Laszlo Dioszegi a amintit și de faptul că lui Marius Șumudică i-au venit noi jucători, iar, cel mai probabil, acest lucru se va vedea și în joc.

„Va fi un meci foarte greu pentru că au adus foarte mulți jucători. Jucătorii respectivi au făcut de mai mult timp antrenamente cu CFR, deci nu putem spune că nu vor fi în echipă. Eu sunt sigur că o parte dintre ei vor fi în echipa de start, ceea ce face să avem un meci și mai dificil.

Noi trebuie să ieșim din pasa proastă în care am intrat, la meciul cu Botoșani chiar nu am jucat nimic, am fost lamentabili, iar acum trebuie să le arătăm suporterilor noștri că nu asta e valoarea noastră.

Nu ne bazăm pe ce a spus domnul Șumudică. Oricum, ei au o echipă bună și fără jucătorii noi, am văzut la meciul de Cupă, atât că rezervele lor nu se ridicau la nivelul titularilor. Acum că au adus zece jucători, sunt sigur că nu i-a adus doar să fie la număr, a declarat Laszlo Dioszegi, pentru Prima Sport.

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Când are loc Sepsi - CFR Cluj

Partida dintre Sepsi OSK și CFR Cluj se va disputa sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 18:30. Duelul contează pentru etapa a 9-a din SuperLiga. Reveniți în prima ligă după un sezon, covăsnenii au acumulat 10 puncte, fiind astfel la egalitate cu rivala directă din această rundă.

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