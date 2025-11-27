Juri Cisotti (32 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, s-a numărat în ultimul an printre favoriții patronului Gigi Becali. Italianul a impresionat cu prestațiile sale solide și, treptat, s-a impus ca titular după transferul de la Oțelul Galați.



Doar că, în ultima vreme, evoluțiile sale au fost din ce în ce mai șterse. Cel puțin aceasta este părerea lui Dănuț Lupu, fost campion al României cu Dinamo și Rapid, care dă vina și pe Gigi Becali pentru situația în care a ajuns FCSB.



Dănuț Lupu: ”Becali l-a făcut Messi pe Cisotti”



Fostul mijlocaș a amintit de faptul că Becali l-a lăudat în repetate rânduri pe Cisotti în spațiul public.



„La cum joacă, ar cam trebui să aducă bani de acasă unii. FCSB are un lot foarte bun, dar două echipe cu loturi foarte bune au probleme foarte mari în campionat. Eu cred că e o problemă când încep discuții în vestiar și certuri între jucători. Se strică puțin și atmosfera.



Ceea ce face Gigi, iar nu e un lucru normal. Dacă un jucător joacă bine, e cel mai bun de la mine. L-a făcut pe Cisotti Messi și acum... m-ai înțeles, da? Nici Messi nu a jucat 40 de etape bine”, a spus Lupu, într-un interviu acordat pentru PRO TV și Sport.ro.



În acest sezon, Cisotti a evoluat în 28 de meciuri pentru cei de la FCSB, în toate competițiile, reușind să înscrie de trei ori și să ofere alte șase pase decisive.



Primul „11” anunțat de Gigi Becali pentru Steaua Roșie - FCSB:



Zima – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Șut, Lixandru – Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea

Meciul Steaua Roșie Belgrad – FCSB se joacă joi, de la ora 22:00, și poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.

