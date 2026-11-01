Prezent la conferința de presă premergătoare partidei cu FC Voluntari, fotbalistul a recunoscut că Universitatea Craiova este principala favorită la câștigarea campionatului. Alibec a remarcat forma bună a oltenilor, care au ajuns la cinci victorii consecutive.

„Sperăm să fim și noi în lupta la titlu. Craiova și-a revenit din nou, au cinci victorii la rând, ei sunt favoriți, joacă foarte bine. Se vede că au prins ritmul de joc pe care îl aveau anul trecut, dar noi ne vom ține acolo și vom încerca să terminăm cât mai sus”, a declarat Alibec.

Alibec nu o scoate pe FCSB din lupta pentru titlu

Atacantul Farului a vorbit și despre FCSB, pe care o consideră în continuare o candidată la calificarea în play-off și la câștigarea campionatului. Alibec a avut cuvinte de laudă pentru Laurențiu Reghecampf, alături de care a lucrat în trecut.

„Mereu FCSB a fost o candidată la play-off și titlu. Am lucrat cu domnul Reghecampf, este un antrenor foarte bun. Știam că o să arate altfel FCSB-ul, dar sperăm să înceapă să piardă și el, să-i lăsăm în urmă”, a spus fotbalistul.

Înaintea etapei a 14-a, Universitatea Craiova ocupă locul al treilea, cu 29 de puncte, la unul în spatele liderului Dinamo și al Rapidului. Giuleștenii au însă un meci în plus disputat. După 13 etape, oltenii au nouă victorii, două remize și două înfrângeri.

Craiova poate urca pe primul loc dacă Dinamo se încurcă în următorul meci, cu UTA Arad, iar formația din Bănie câștigă confruntarea cu FC Botoșani.