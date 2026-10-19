Universitatea Craiova - Farul a contat pentru etapa a 12-a din SuperLiga. Oltenii s-au impus cu scorul de 2-0, Elisor și Romanchuk fiind marcatorii de pe tabelă. Formația de la malul mării a prestat un joc sub așteptări, singura ocazie importantă fiind la finalul primei reprize.

Ciprian Marica nu are milă după suspendarea lui Denis Alibec

Ioan Ovidiu Sabău a surprins pe toată lumea în momentul în care l-a titularizat pe Marincean, un jucător în vârstă de doar 17 ani. Fără doar și poate, cea mai importantă absență a fost cea a lui Denis Alibec, atacantul fiind încă suspendat după cartonașul roșu văzut în partida cu Dinamo.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de luni, 19 octombrie, Andrei Grecu i-a avut în studio pe Ciprian Marica și Cristi Pulhac.

Ciprian Marica, acționarul Farului, s-a arătat dezamăgit de prestația echipei sale, declarând că anumiți jucători au părut temători. Totodată, fostul internațional a ținut să sublinieze că a contat mult absența lui Denis Alibec.

Oficialul „marinarilor” a amintit de suspendarea prostească de la pauza duelului cu Dinamo, când Denis Alibec a fost provocat pe tunel de Danny Armstrong și a văzut cartonașul roșu. Ciprian Marica nu s-a ferit de cuvinte și a expus că se aștepta ca veteranul Farului să aibă mai multă maturitate, în condițiile în care a ajuns la 35 de ani.

„M-ați omorât, spuneți că au jucat și cu rezervele cu noi. Bine, am jucat slab, aia e! M-ați omorât... Am pierdut un meci, nu s-a întâmplat nimic. Am fost realist, nu critic. Nu am jucat nimic în prima repriză. Deși nu am jucat nimic, puteam să egalăm.

Nu joci nimic, dar poți să ciupești un punct. Jucăm fără atacant, Alibec ne lasă, din păcate, 3 etape. Ne așteptam să fie mai cumpătat, mai inteligent la vârsta asta. Atacantul care l-am adus s-a accidentat și el. Am jucat cu Marincean, are 17 ani, e un puști și trebuie să crească. A avut de trei ori mai multe atingeri portarul față de atacant.

Ne gândeam că, jucând la 3 zile, Craiova va avea dificultăți. Nu a fost să fie, pentru că noi nu ne-am ridicat la nivel. Puteam să ciupim un rezultat de egalitate, dar, per total, Craiova a jucat bine, nu am mai avut șanse.

Am jucat cu frică. Nejustificat totuși, joci în deplasare la echipa campioană, iar acolo poți să îți arăți valoarea. Asta a pornit de la nivelul fundașilor centrali. Au fost multe probleme!”, a declarat Ciprian Marica la VOYO SPORT LIVE.