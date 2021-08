Deian Sorescu, dezamăgit după înfrangerea cu Mioveni! Ce spune despre plecarea de la Dinamo

CS Mioveni s-a impus în Ștefan cel Mare, cu 1-0.

După o primă repriză destul de bună, cea mai tânără echipă din Liga 1 a cedat în startul reprizei secunde, când Bogdan Rusu a înscris un gol norocos, după cum chiar el a recunoscut.

Dinamoviștii nu au mai reușit să egaleze și formația din Ștefan cel Mare a pierdut prima partidă din acest sezon de pe teren propriu. Sorescu, cel mai important jucător al echipei, a recunoscut că jocul nu a fost cel mai bun și că nu există nicio scuză.

"Nu avem nicio scuză. Am pierdut meciul, eram convinși că putem scoate un rezultat pozitiv, dar asta e. Știți cum e în fotbal, echipele văd meciurile care au fost și încearcă să nu facă greșelile celorlalte. M-au blocat foarte bine, mereu aveam om lângă mine.

Atât am putut în aceasta seara, dar nu avem nicio scuză. La început, ne simțeam bine când luăm gol, că ne trezea, dar acum deja nu mai reușim să întoarcem. Cred că am avut destule ocazii, dar nu am reușit să marcăm. Sunt sănătos, asta îmi doresc, fiindcă sunt multe meciuri.

Astia care suntem, astia trebuie să o scoatem la capăt. Îi mulțumesc domnului Dragomir pentru cuvintele frumoase, eu nu știu nimic de nicio oferta. Greu fără banca, avem un lot subțire, chiar dacă avem tineri talentați. Ne trebuie totuși jucători de experiență, fiindcă vor veni suspendări, accidentări", a spus Deian Sorescu.

Tweet Dinamo DDB Deian Sorescu mioveni sorescu Citeste si: Romanii joaca la PRO TV: Steaua Rosie Belgrad - CFR Cluj, marti, de la 10 seara. Bucurati-va de fotbal!