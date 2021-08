Dinamo - CS Mioveni, LIVE TEXT, de la 21:30 | "Câinii" caută o nouă victorie pe teren propriu

Urmărim și comentăm împreună partida dintre Dinamo și CS Mioveni pe wwww.sport.ro și facebook/sport.ro.

Elevii antrenați de Dario Bonetti au început foarte bine sezonul și au reușit să se impună cu FC Voluntari, 3-2, în prima etapă, pentru ca în cea de-a treia rundă să reușească o nouă victorie, 3-1, contra celor de la Academica Clinceni.

De partea cealaltă, CS Mioveni are o singură victorie în noul sezon, scor 2-1 pe terenul celor de la Sepsi, și este pe locul 15 după patru etape, cu trei puncte. Ultima e Academica Clinceni, care are zero puncte și zece goluri primite.

Aceasta poate fi ultima partidă pentru Deian Sorescu în tricoul lui Dinamo, fotbalistul fiind aproape de plecare după cum s-a scris în presă. Pe adresa clubului din Ștefan cel Mare a sosit o ofertă de 1,7 milioane de euro, a anunțat fostul președinte al Ligii 1, Dumitru Dragomir, iar în aceste condiții bucureștenii ar putea să răspundă pozitiv pentru transferul lui Sorescu.

Tweet Dinamo Liga 1 CS Mioveni mioveni cainii