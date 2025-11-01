În acte, Ionuț Luțu ocupă în prezent funcția de director sportiv, însă FCSB caută un nume nou care să respecte cu adevărat atribuțiile unui asemenea post. Mihai Stoica a transmis că așteaptă răspunsul primului nume de pe listă.

Chiricheș, Dică și Chipciu au refuzat funcția de director sportiv la FCSB

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit că în ultima perioadă a încercat să convingă mai mulți foști sau actuali jucători să accepte un rol de director sportiv, însă s-a lovit de refuzurile unora precum Vlad Chiricheș, Alexandru Chipciu sau Nicolae Dică.

"Ionuț Luțu este director sportiv acum la noi. Nu iei licență dacă n-ai director sportiv, dar vrem să aducem un director sportiv care să fie implicat și să își respecte caietul de sarcini. Deocamdată, nu avem certitudinea că primul nume de pe listă poate să vină. O să vedem



Oamenii nu vor să lucreze. Eu am încercat cu Vlad Chiricheș, n-a vrut. Am încercat cu Dică. Chipciu joacă, dar pe Chipciu l-aș fi vrut. El vrea să antreneze. I-aș fi ținut lui Chipciu locul dacă era dispus, dar nu e dispus. Pe Chipciu îl înțeleg: are patru copii, iar director sportiv înseamnă să nu prea stai pe acasă. Trebuie să vezi tot timpul meciuri", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

