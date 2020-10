BREAKING NEWS: Plecare de ultima ora de la FCSB! MM Stoica a facut anuntul in direct. Unde ajunge fotbalistul

FCSB se desparte de un unul dintre fotbalistii readusi la echipa vara asta.

Ovidiu Horsia (19 ani) va ajunge la Gaz Metan Medias sub forma de imprumut. Mijlocasul lateral are o aparitie in campionat si una in Europa League la FCSB de la startul sezonului. In trecut, Horsia a mai fost cedat la Clinceni si Poli Iasi.

Anuntul plecarii lui Horsia a fost facut de managerul general al FCSB, Mihai Stoica.

"Va pleca Horsia la Gaz Metan, Ducan a mers si el imprumut in Liga a 2-a. In rest, nu mai pleaca nimeni", a spus MM la Digisport.

Clubul a confirmat transferul printr-un anunt oficial pe pagina de Facebook: