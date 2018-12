Onoare URIASA pentru Simona Halep! Le calca pe urme marilor jucatori din istorie: ITF a declarat-o CAMPIOANA MONDIALA!

Simona Halep a fost declarata Campioana Mondiala, titlu acordat in fiecare an de ITF!

Novak Djokovic si Simona Halep au fost declarati Campioni Mondiali in 2018 de catre Federatia Internationala de Tenis. E pentru prima data cand Simona Halep primeste acest premiu.



"E o mare onoare sa primesc acest premiu din partea ITF pentru prima data. Am avut un an incredibil, am castigat primul Grand Slam la Roland Garros si am terminat anul pe primul loc in clasamentul WTA. Sa fiu recunoscuta in acest mod special ma motiveaza sa muncesc din greu si in sezonul urmator", a declarat Simona Halep.

Novak Djokovic primeste pentru a sasea oara acest premiu. "Sunt onorat sa castig din nou. Sunt mandru de aceasta revenire, am avut un an greu din punct de vedere fizic, dar am crezut mereu ca voi reveni in top. E o onoare sa fiu alaturi de Pete Sampars si sa castig acest premiu pentru a sasea oara in cariera", a spus jucatorul sarb.

ITF ia in considerarere rezultatele de la Grand Slam si din FED Cup sau Davis Cup in ancheta pentru Campionul Mondial.