"MoroSHOW!" Florian Ceafalau, despre meciul de vineri al lui Morosanu si rivalitatea cu Daniel Ghita

Catalin Morosanu a anuntat ca se retrage la finalul lui 2019, o decizie previzibila si inteleapta pentru un luptator ajuns la 34 de ani, ce nu mai are nevoie sa isi rupa oasele in ring pentru a-si castiga existenta.

Dupa mai multi ani in care s-a provocat cu Badr Hari, fiind aproape de un meci cu acesta in 2015, inainte ca marocanul sa intre la puscarie, finalul carierei lui Morosanu a intrat intr-o noua lumina, dupa provocarea lansata de Daniel Ghita, o provocare ce s-a transformat intr-un adevarat scandal.

Liderul de audienta al galelor in ultimii 5 ani, Catalin Morosanu se afla si mai mult (daca se putea) in lumina reflectoarelor dupa schimbul de replici cu Daniel Ghita, fostul campion al greilor in circuitul It's Showtime, revenit recent in ring. Presiunea pe umerii lui Morosanu este si mai mare, acum ca toti fanii lui "DG" asteapta ca acesta sa piarda, la fel cum s-a intamplat si in cazul lui Benny in gala de la Rotterdam.

Pana la urma e in ADN-ul romanului sa isi sape vecinul, asa ca de ce sa nu regasim aceste metehne si in kickbox. Exceptand acuzele personale aduse de Daniel Ghita, trebuie sa recunosc ca fostul numar 1 din GLORY a facut o treaba foarte buna in a promova acest sport in ultima luna. Interesul fata de kickboxing este la niste cote pe care nu le-am mai intalnit niciodata in Romania.

Absolut toata lumea intreaba de "Ghita si Morosanu", cand se bat, cine castiga, de ce nu are loc meciul si asa mai departe. Sper ca 2019 sa ne aduca acest meci, insa pana atunci toti ochii vor fi atintiti vineri seara pe meciul lui Morosanu. Atat fanii lui Catalin, cat si fanii lui Daniel se vor uita cu siguranta la gala. Dupa ce a facut doua editii Dynamite Fighting Show de succes, Morosanu se indreapta spre o a treia editie care va bate recordurile precedente, in parte si datorita lui Daniel Ghita.

Nici nu mai are importanta cu cine se bate. Ca a fost un marocan, ca s-a schimbat cu un italian, ca pana la urma vine un croat, lumea va vrea sa il vada pe Morosanu in ring. Indiferent cum se termina meciul, important e ca lumea se uita iar la kickbox!