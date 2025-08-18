După ce au evoluat cu FCSB și UTA Arad din postura de echipă gazdă pe Arena Națională, cei de la Dinamo au luat o decizie importantă. Vor ca toate meciurile din acest sezon de pe teren propriu să fie disputate pe cel mai mare stadion al țării, scrie Radio Dinamo 1948.



Dinamo vrea să se mute definitiv pe Arena Națională



În ultimele sezoane, stadionul ”Arcul de Triumf” a fost ”casa” lui Dinamo pentru meciurile de pe teren propriu. În sezonul precedent, ”câinii” au reușit, aproape de fiecare dată, să umple micuțul stadion de lângă Mănăstirea Cașin, unde au strâns puncte importante în lupta pentru play-off.



Și în acest sezon Dinamo a jucat pe ”Arc”, în egalul cu FC Botoșani, scor 0-0. Atunci, Arena Națională era ”ocupată” cu un festival.



Următorul meci al lui Dinamo de pe teren propriu va fi pe 30 august, în compania celor de la Hermannstadt. Până atunci, ”câinii” se vor deplasa la Cluj pentru duelul cu Universitatea.



Zeljko Kopic: ”Ne mai trebuie 3-4 jucători”



După egalul cu UTA Arad, Zeljko Kopic a făcut din nou un apel către conducerea clubului. Și-ar dori și alte transferuri, având în vedere că ambițiile vor fi mari în acest sezon la Dinamo.



„Știm că mai avem nevoie de câțiva jucători, dar încă nu am reușit să-i aducem. Sper că vor veni. Toți de la Dinamo spunem același lucru, știm că ne mai trebuie 3-4 jucători”, a spus Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, după 1-1 cu UTA Arad.

