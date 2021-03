Atacantul din Liga 1 adus in atentia lui Becali: "Nu cred ca mai ramane acolo la ce a aratat pana acum!" Jucatorul propus la FCSB si CFR Cluj

Cephas Malele (27 ani) a impresionat in primul sezon in Liga 1.

Atacantul este unul dintre cei mai in forma jucatori din Liga 1 in acest moment, cu 8 goluri inscrise pana acum. Arges nu a putut conta pe ajutorul sau in meciul cu CFR Cluj, pierdut cu 5-0, iar absenta sa s-a simtit pe teren.

Varful din Elvetia s-a aflat deja pe lista Craiovei in iarna, ca posibil inlocuitor al lui Elvir Koljic, insa oficialii lui Arges au declarat in repetate randuri ca jucatorul este multumit si vrea sa ramana la Pitesti.

Cu toate astea, dupa meciul din aceasta seara, Ioan Ovidiu Sabau a declarat ca Malele ar fi potrivit pentru echipe precum FCSB sau CFR Cluj si sunt sanse mari ca el sa plece.

Malele ar putea fi o optiune pentru Gigi Becali in atacul FCSB. Patronul liderului din Liga 1 nu a gasit inca un varf care sa se ridice la nivelul asteptarilor sale, in ciuda faptului ca l-a adus pe Ante Vukusic in iarna.

"Eu zic ca este un jucator de FCSB, de CFR Cluj sau de alte echipe importante. Nu cred ca va mai ramane la FC Arges, la ce a aratat pana acum", a spus Sabau pentru Look Sport.

Adus in toamna de la Oliveirense, liber de contract, Malele a strans 19 meciuri in tricoul nou-promovatei. Atacantul este pe locul 8 in clasamentul marcatorilor, la 8 reusite distanta de liderul Florin Tanase.