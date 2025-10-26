Decizia lui Becali pentru FCSB - UTA l-a surprins și pe Mihalcea: "Nu mă așteptam, chiar nu mă gândeam"

Decizia lui Becali pentru FCSB - UTA l-a surprins și pe Mihalcea: Nu mă așteptam, chiar nu mă gândeam
Adrian Mihalcea, antrenorul celor de la UTA Arad, a recunoscut că a fost surprins de o alegere a celor de la FCSB pentru primul 11.

Pentru duelul cu UTA Arad de pe Arena Națională, FCSB a decis ca jucătorul U21 din primul 11 să fie Ionuț Cercel (18 ani). Surprinzător este faptul că fostul jucător de la Farul este folosit pe poziția de fundaș central, deși la bază este fundaș dreapta.

Adrian Mihalcea, surprins că FCSB îl folosește fundaș central pe Ionuț Cercel

Adrian Mihalcea, antrenorul celor de la UTA, a recunoscut că se aștepta ca în centrul defensivei, lângă Graovac, să apară fie Mihai Lixandru, fie Baba Alhassan.

"Nu mă așteptam. La Cercel chiar nu m-am gândit, dar presupun că măcar la antrenamente a mai evoluat pe poziția aceea. El e un jucător de bandă, așa îl știam eu. Da, pare o surpriză.

Într-adevăr, mă așteptam la Lixandru sau Baba Alhassan. Problemele reale le au acolo, în centrul apărării, deci o improvizație oricum ar fi fost. Acum e Cercel", a spus Mihalcea, înainte de meciul cu FCSB.

Cercel a mai fost titular la FCSB în 6 meciuri din acest sezon. În toate a fost folosit pe postul de fundaș dreapta.

La meciul cu UTA Arad, FCSB nu poate miza pe stoperii Mihai Popescu, Joyskim Dawa (accidentați) și Siyabonga Ngezana (suspendat). De asemenea, Vlad Chiricheș, o altă opțiune pentru postul de fundaș central, este și el accidentat.

Echipele de start în FCSB - UTA Arad

  • FCSB: Târnovanu - Pantea, Graovac, Cercel, Radunovic - Lixandru, Șut - Cisotti, Fl. Tănase, Olaru - Bîrligea
  • Rezerve: Zima - Dăncuș, Alibec, Miculescu, M. Toma, Kiki, Edjouma, Politic, Oct. Popescu, Alhassan, Al. Stoian, Thiam
  • Antrenor: Elias Charalambous
  • UTA Arad: Iliev - Tuțu, Poulolo, Pospielov, Padula - L. Mihai, Hrezdac - Costache, A. Roman, Tzioni - M. Coman
  • Rezerve: Gorcea - Benga, Olar, Alomerovic, Iacob, Dragoș, Abdallah, D. Barbu, Stolnik
  • Antrenor: Adrian Mihalcea
