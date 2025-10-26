Cu probleme de lot, mai ales în zona fundașilor centrali, campioana României a ales să mizeze, petnru această partidă, pe Daniel Graovac și Ionuț Cercel în centrul apărării.



Primul a revenit recent după o accidentare, iar tânărul transferat de la Farul la începutul acestui an a fost utilizat, până acum, doar pe postul de fundaș dreapta.



Chiar dacă a spus că Florin Tănase și Darius Olaru nu vor mai evolua în același timp, Gigi Becali pare să se fi răzgândit. Amândoi sunt titulari la FCSB și vor încerca să aducă trei puncte prețioase pentru campioana României în lupta pentru play-off.



FCSB - UTA Arad | Echipele de start:



Târnovanu - Pantea, Graovac, Cercel, Radunovic - Lixandru, Șut - Cisotti, Tănase, Olaru - Bîrligea Rezerve: Zima, Dăncuș, Alibec, Miculescu, Kiki, Edjouma, Politic, Toma, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam



: Iliev - Țuțu, Poulolo, Pospielov, Padula - Mihai, Grezdac - Costache, Roman, Tzionis - Coman Rezerve: Gorcea, Benga, Olar, Alomerovic, Iacob, Dragoș, Abdallah, Barbu, Stolnik



FCSB - UTA, LIVE TEXT de la 20:30 | Campioana, obligată să câștige



În clasament, FCSB se află pe locul 11 cu 13 puncte. După 13 etape, roș-albaștrii au bifat trei victorii, la care s-au adăugat patru rezultate de egalitate și șase înfrângeri.



De cealaltă parte, UTA se situează pe poziția a 10-a cu 16 puncte. Trei victorii, șapte remize și trei eșecuri a consemnat echipa de pe stadionul ”Francisc von Neuman”.

