Ce lovitură ar fi! Zeljko Kopic înapoi în Superliga? Anunțul lui Andrei Nicolescu

Șefii clubului polonez nu au fost mulțumiți de parcursul echipei sub comanda tehnicianului croat, motiv pentru care au decis să își încerce norocul cu un alt antrenor.

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Astfel, Zeljko Kopic și Florentin Petre au rămas pentru moment liberi de contract.

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre demiterea lui Zeljko Kopic și a mărturisit că nu ar fi surprins de o posibilă revenire a croatului în Superliga României. Zeljko Kopic s-a aflat aproximativ doi ani pe banca lui Dinamo, perioadă în care a contribuit serios la transformarea formației din ”Ștefan cel Mare” într-o forță în Liga 1.

”Ce e clar este că Zeljko Kopic este un antrenor bun. Ce cred că e la fel de clar e că fiecărui antrenor bun îi trebuie un ecosistem în jurul lui care să-l ajute.

Vorbesc de tot ce am reușit noi să creăm la Dinamo pentru a avea împreună rezultate. Acum nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar cu siguranță e un antrenor bun care avea toate șansele să reușească.

Dacă ecosistemul de acolo nu l-a ajutat și n-a putut să-l împingă puțin și să-l susțină... Nu m-ar mira să vină înapoi în Superliga, a avut rezultate foarte bune în România. Rigurozitatea lui, toate lucrurile pe care le-am admirat și le-am spus de fiecare dată sunt reale”, a spus Andrei Nicolescu la Prima Sport.