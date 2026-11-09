Fostul atacant de la Rapid înscrie pe bandă rulantă în Turcia! Cifre excelente după plecarea din Giulești

Florent Hasani traversează o perioadă bună în eșalonul secund din Turcia, la Kayserispor, club cu care a semnat pe 7 august 2026 un contract valabil până la 30 iunie 2028. În actualul sezon, vârful de 29 de ani a bifat 14 apariții în campionat, fiind titular în 8 dintre acestea și intrând pe parcurs în alte 6 partide. În cele 708 minute petrecute pe gazon, fotbalistul a marcat de 5 ori, înregistrând o medie de un gol la fiecare 142 de minute.
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Atacantul kosovar în vârstă de 29 de ani a ajuns la cinci reușite în actuala stagiune pentru noua sa echipă din liga a doua turcă.
Eficiență de la punctul cu var
Dintre cele 5 goluri înscrise de jucătorul kosovar în acest sezon de 1.Lig, trei au venit din lovituri de la 11 metri, iar două din acțiune. Cea mai productivă evoluție a lui Florent Hasani a avut loc pe 18 octombrie 2026, în remiza cu Batman Petrolspor, scor 2-2, când a punctat de două ori, o dată din penalty. Lista echipelor împotriva cărora a mai marcat este completată de Bursaspor (din penalty, în eșecul 1-2), Muğlaspor (în victoria cu 6-0) și Ümraniyespor (din penalty, în succesul cu 2-1 din 8 noiembrie 2026).
În actuala stagiune, fotbalistul cotat la 750.000 de euro a fost utilizat în 9 partide ca vârf împins, post din care a dat 4 goluri, de 3 ori ca mijlocaș ofensiv și de 2 ori ca extremă dreapta, poziție din care a punctat o dată. Pentru Kayserispor urmează duelul cu Sariyer, programat pe 21 noiembrie 2026, în etapa cu numărul 15 a campionatului.
Cifrele actuale din Turcia contrastează cu randamentul pe care atacantul l-a avut în România, la Rapid. Adus în Giulești pe 1 ianuarie 2024 de la KF Tirana pentru 300.000 de euro, Hasani a adunat 33 de meciuri în tricoul alb-vișiniu, reușind un singur gol și 4 pase decisive. După despărțirea de Rapid, pe 7 februarie 2025, kosovarul cu 8 selecții și un gol la națională a evoluat în Turcia pentru Boluspor (22 de goluri și 5 pase decisive în 36 de apariții) și Amed SK (4 goluri și 4 assist-uri în 19 jocuri), înainte de a fi cumpărat de Kayserispor pentru 450.000 de euro.
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