Fostul atacant de la Rapid înscrie pe bandă rulantă în Turcia! Cifre excelente după plecarea din Giulești

Fostul atacant de la Rapid înscrie pe bandă rulantă în Turcia! Cifre excelente după plecarea din Giulești Fotbal extern Ermal Krasniqi, Albion Rrahmani, Florent Hasani / Foto - Gabriel Chirea
Kadi Bulgakov
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Atacantul kosovar în vârstă de 29 de ani a ajuns la cinci reușite în actuala stagiune pentru noua sa echipă din liga a doua turcă.

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Florent HasaniRapidKayserispor
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Florent Hasani traversează o perioadă bună în eșalonul secund din Turcia, la Kayserispor, club cu care a semnat pe 7 august 2026 un contract valabil până la 30 iunie 2028. În actualul sezon, vârful de 29 de ani a bifat 14 apariții în campionat, fiind titular în 8 dintre acestea și intrând pe parcurs în alte 6 partide. În cele 708 minute petrecute pe gazon, fotbalistul a marcat de 5 ori, înregistrând o medie de un gol la fiecare 142 de minute.

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Ermal Krasniqi, Albion Rrahmani, Florent Hasani / Foto - Gabriel Chirea
Florent Hasani, Ovidiu Popescu / Foto Gabriel Chirea
Ermal Krasniqi, Albion Rrahmani, Florent Hasani / Foto - Gabriel Chirea
Borisav Burmaz, Florent Hasani / Foto - Gabriel Chirea
Florent Hasani / Foto - Gabriel Chirea
Florent Hasani (FC Rapid 1923) / Foto - Getty Images
Florent Hasani, atacantul transferat de Rapid / Foto: Facebook @FC Rapid 1923
Florent Hasani (dreapta) e noul atacant al Rapidului / Foto: Imago Images.
Florent Hasani / Foto - Gabriel Chirea
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Eficiență de la punctul cu var

Dintre cele 5 goluri înscrise de jucătorul kosovar în acest sezon de 1.Lig, trei au venit din lovituri de la 11 metri, iar două din acțiune. Cea mai productivă evoluție a lui Florent Hasani a avut loc pe 18 octombrie 2026, în remiza cu Batman Petrolspor, scor 2-2, când a punctat de două ori, o dată din penalty. Lista echipelor împotriva cărora a mai marcat este completată de Bursaspor (din penalty, în eșecul 1-2), Muğlaspor (în victoria cu 6-0) și Ümraniyespor (din penalty, în succesul cu 2-1 din 8 noiembrie 2026).

În actuala stagiune, fotbalistul cotat la 750.000 de euro a fost utilizat în 9 partide ca vârf împins, post din care a dat 4 goluri, de 3 ori ca mijlocaș ofensiv și de 2 ori ca extremă dreapta, poziție din care a punctat o dată. Pentru Kayserispor urmează duelul cu Sariyer, programat pe 21 noiembrie 2026, în etapa cu numărul 15 a campionatului.

Cifrele actuale din Turcia contrastează cu randamentul pe care atacantul l-a avut în România, la Rapid. Adus în Giulești pe 1 ianuarie 2024 de la KF Tirana pentru 300.000 de euro, Hasani a adunat 33 de meciuri în tricoul alb-vișiniu, reușind un singur gol și 4 pase decisive. După despărțirea de Rapid, pe 7 februarie 2025, kosovarul cu 8 selecții și un gol la națională a evoluat în Turcia pentru Boluspor (22 de goluri și 5 pase decisive în 36 de apariții) și Amed SK (4 goluri și 4 assist-uri în 19 jocuri), înainte de a fi cumpărat de Kayserispor pentru 450.000 de euro.

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