DECIZIA FINALA in cazul lui Hanca! "Hartia" pe care a primit-o de la sefii lui Dinamo: "Doar asa poate pleca"

Hanca a spus ca nu vrea sa mai joace vreodata la Dinamo dupa episodul in care sotia sa a fost agresata pe stadion.

Presedintele de la Dinamo, Alexandru David, a anuntat ca Hanca poate pleca de la echipa din "Stefan cel Mare" cu o conditie: sa gaseasca o echipa care sa dea "cateva zeci de mii" de euro pe el.

"Hanca are de la club o hartie conform careia poate pleca daca vom primi o anumita suma de bani. Cu siguranta nu va pleca in cantonament. In momentul in care a spus ca Dinamo a murit pentru el, lucrurile sunt clare.

La valoarea lui cred ca isi gaseste, suma este modica. La nivel de zeci de mii de euro, nu la sute de mii de euro", a spus David la DigiSport.

Hanca a reactionat dur dupa meciul cu Astra, atunci cand sotia sa a fost agresata fizic si verbal de suporterii lui Dinamo.

El a anuntat atunci ca nu va mai ramane in Stefan cel Mare pentru nimic in lume, iar sefii au pus conditia enuntata de Alexandru David.