Rapid, un meci cu porțile închise!

Comisia de Disciplină din cadrul FRF a decis ca Rapid să joace un meci fără spectatori și să fie amendată cu 60.000 de lei. Pedeapsa vine după incidentele provocate de spectatori la partida cu Dinamo.

Rapid a fost sancționată și pe 18 martie din cauza incidentelor repetate înregistrate la meciurile de pe teren propriu. După partida cu Universitatea Craiova, Comisia de Disciplină a stabilit ca 10 sectoare să fie închise la partida cu U Cluj, de duminică, iar clubul să fie amendat cu 60.000 de lei.

Astfel, echipa lui Gâlcă va avea un sprijin redus din tribune la partida cu U Cluj, din etapa a treia, iar la partida cu FC Argeș, din runda a patra, ar trebui ca meciul să se dispute cu porțile închise.

Rapid speră să aibă măcar copii în tribune la meciul cu FC Argeș

Totuși, Rapid a anunțat că speră să aibă măcar copii în tribune la partida cu FC Argeș, programată pe 13 aprilie.

"În acest moment, facem toate demersurile necesare pentru ca la partidă să le fie permis accesul copiilor însoțiți de adulți, conform Regulamentului Disciplinar al FRF, Art. 27, acolo unde regula de acces este: un adult, bărbat sau femeie, la minim 7 și maxim 10 copii. Ex. 7 copii vor veni însoțiți de un adult, 23 de copii vor fi însoțiți de 3 adulți.

Vom reveni cu informații", a transmis Rapid.