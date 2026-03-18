Din cauza sancțiunilor provocate de spectatori și a faptului că este recidivistă, Rapid a primit o sancțiune drastică: amendă de 60.000 de lei și un meci cu nu mai puțin de 10 sectoare închise pentru următoarea etapă din play-off.

Rapid, sancționată drastic de Comisia de Disciplină după meciul cu Universitatea Craiova

Partida dintre Rapid și Universitatea Craiova a fost întreruptă de două ori. Prima dată din cauza unei erori a jandarmilor, care au folosit din greșeală gaze lacrimogene, iar ulterior din cauza scandărilor rasiste ale spectatorilor.

Rapid va avea astfel de o asistență mult mai redusă la următorul joc de acasă din play-off, contra Universității Cluj, duminică, 5 aprilie, de la ora 20:30.

"FC Rapid 1923 vs. Universitatea Craiova – Incidente - În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 60.000 lei.

FC Rapid 1923 se sancționează cu măsura programării unui joc pe teren propriu, fără spectatori în sectoarele: 101, 108, 109, 112, 113, 114, 120, 121, 201 și 202.

În temeiul art. 82.1 și 3.b, raportat la art.83.2.c, cu aplicarea art. 54.2 din RD, se sancționează clubul FC Rapid cu penalitate sportivă de 37.968,75 lei.

În conformitate cu prevederile art. 45.1 din RD clubul FC Rapid 1923 va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă prevăzută de art. 83.2.d, respectiv penalitate sportivă de 60.000 lei și cu măsura programării unui joc pe teren propriu fără spectatori în următoarele sectoare: 101, 108, 109, 112, 113, 114, 120, 121, 201 și 202", se arată în decizia Comisiei de Disciplină din cadrul FRF.