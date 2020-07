Suporterii lui FCSB, revoltati dupa transferul lui Briceag! "Mutare pentru playout!" Reactii dure ale fanilor in mediul online

FCSB a anuntat astazi transferul lui Marius Briceag, aceasta fiind prima mutare oficiala a verii.

Suparati pe rezultatele obtinute in acest sezon de playoff si pe locul ocupat in clasament, suporterii echipei au avut o noua rabufnire cand au vazut mesajul postat cu privire la acest transfer.

Fanii sunt nemultumiti si au reactionat dur pe pagina de Facebook a celor de la FCSB. "Un transfer mediocru pentru o echipa care se vrea campioana", "E mai bun MM fundas stanga decat Briceag", "Facem echipa de playout" sau "Unde ii gasiti, fratilor?" sunt doar cateva dintre comentariile scrise de suporterii echipei lui Gigi Becali.

Marius Briceag, in varsta de 28 de ani, a fost jucatorul Craiovei, pentru care in acest sezon a jucat doar in 3 partide, in Europa League si in Cupa Romaniei. De-a lungul carierei, el a mai trecut pe la FC Arges, Ramnicu Valcea si FC Voluntari.