Farul a remizat pe teren propriu cu FC Botoșani, scor 1-1, într-un meci din runda a 7-a din play-out.

Mailat a deschis scorul în minutul 30 la Ovidiu, iar Denis Alibec a adus punctul pentru constănțeni în cu reușita sa din minutul 46.

Denis Alibec: „Suntem foarte triști”

Atacantul Farului a vorbit după remiza care îi dă mari emoții echipei lui Flavius Stoican.

Denis Alibec consideră că Farul nu a avut șansă în ultimele runde și a spus că speră ca Petrolul să se încurce.

„Chiar nu am o explicație, nu am fost în stare să o băgăm în poartă, am avut și eu 3-4 ocazii singur cu portarul. Avem și ghinion, sincer. Cred că meritam mai mult. Suntem foarte triști.

Nu știu ce să vă răspund, e vina tuturor, și a clubului probabil. Suntem în situația asta și nu trebuie să ne mai gândim la ce am făcut acum 3 ani.

Trebuie să o scoatem de aici, să jucăm precum acum, pentru că eu cred că am jucat bine, dar ne-a lipsit șansa. Va fi un meci greu la fel ca acesta, care pe care, sperăm ca Petrolul să se încurce. Altă șansă nu avem”, a spus Denis Alibec.

În urma acestui rezultat, Farul se află pe locul 12, dar în cazul în care Petrolul se va impune în meciul cu UTA, „marinarii” vor coborî pe loc de baraj.