De la titlu, la retrogradare! Patronul lui Sepsi, discurs dur la adresa jucătorilor săi: ”Sub orice critică, vine etapa 14 și avem 10 puncte”

După un sezon precedent foarte bun, în care echipa a ajuns în preliminariile Conference League, anul acesta Sepsi este mult sub nivelul de anul trecut. Forma de coșmar a făcut ca echipa să nu se mai gândească la play-off, deși inițial se vorbea despre o posibilă candidată la titlu.

Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, s-a declarat nemulțumit de jocul echipei sale. Acesta este conștient de faptul că în acest sezon echipa nu poate avea pretenții de play-off, iar obiectivul realist este salvarea de la retrogradare.

”Echipa a jucat mai mult decât slab, pot să spun foarte slab. N-am văzut o sclipire, n-am văzut nimic. Lamentabil, sub orice critică. Eu nu găsesc explicații. Cred că n-o mai prindem niciodată pe CFR atât de slabă pe cât a fost astăzi. A fost ceva sub orice critică.

O să fie foarte greu, ne gândim să nu retrogradăm. Eu nu găsesc explicații, pur și simplu s-a prăbușit echipa. Din etapa a treia, nu mai jucăm nimic. Nu mai suntem echipa care am fost anul trecut.

Nu avem noi șanse la play-off, vine acum etapa a 14-a și avem 10 puncte. Am fi ipocriți să ne gândim la play-off. Nu există probleme sau nu știu eu de ele. Probleme nu ar trebui să existe. Au revenit și accidentații”, a declarat Laszlo Dioszegi, la DigiSport.