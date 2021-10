„Nu am fost fericit că am înscris!” Declarația lui Cicâldău după derby-ul cu Beșiktaș! Reacție dură a lui Terim: „Alex trebuia să facă asta!”

Elevii lui Terim au deschis scorul, chiar prin Alexandru Cicâldău, care l-a învins pe portar cu un șut frumos, trimis pe jos, din afara careului. Bucuria Galatei nu a durat mult, iar în doar 4 minute Beșiktaș a egalat, prin Larin.

Cicâldău și Moruțan au fost titulari, însă cel din urmă a fost schimbat în minutul 64 de Terim, iar imediat după, Beșiktaș a mai înscris o dată, prin același Larin.

Galata a avut ocazia să egaleze în minutul 81, însă Mostafa Mohamed a ratat din penalty.

Reacția lui Cicâldău

La finalul meciului, jucătorul român a vorbit despre reușita sa, dezamăgit însă că echipa nu a reușit să obțină niciun punct din derby-ul cu Beșiktaș.

„Mulțumesc pentru felicitările primite pentru gol, chiar dacă am înscris, nu am fost fericit. Până la urmă sunt trei puncte pierdute. Cred că rezultatul corect era o remiză, însă nu am reușit să o obținem, iar pentru asta ne pare rău”, a spus Cicâldău pentru site-ul oficial al clubului.

Întrebat despre diferențele dintre meciurile din Europa League, acolo unde echipa s-a mobilizat extrem de bine, și cel de luni seară, cu Beșiktaș, Cicâldău a oferit un răspuns sincer.

„Nu știu exact cauza directă ca să spun ce se întâmplă. Până la urmă suntem Galatasaray. Mentalitatea noastră de joc este să avem posesia balonului, să pasăm. Nu contează dacă jucăm în Europa sau în Turcia. Încercăm să jucăm cu aceeași mentalitate, însă din păcate astăzi nu a fost deznodământul dorit”.

Declarația lui Terim

Antrenorul echipei a vorbit la finalul meciului, iar despre momentul cheie a dezvăluit că cel care trebuia să execute era tot Cicâldău, însă Mostafa a fost cel care a insistat să bată lovitura de pedeapsă. Mai mult, Terim l-a 'certat' și pe jucătorul român că a cedat balonul.

„Cicâldău este executantul nostru la penalty-uri. Mostafa a luat mingea și a spus că bate el. A fost un meci riscant, i-am cerut să înscrie. Ar fi trebuit să îl lase pe Cicâldău.

Anul trecut Mostafa a ratat penalty cu Denizli, poate ratam campionatul cu acel penalty. Dacă am fi condus cu 3-0 la Denizli, atunci era altceva. Noi avem stabiliți executanții penalty-urilor. Aici, Alex nu ar fi trebuit să renunțe la balon.

Trebuia să îi spună: 'Eu sunt executantul echipei, eu trebuie să trag'. Nu spun că a greșit, a fost un gest frumos din partea lui, însă asta este situația acum”, a spus Terim la finalul meciului citat de Fotomac.