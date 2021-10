Dan Petrescu îi ține ”în priză” pe jucătorii de la CFR și îi răspunde lui MM Stoica: ”Unii s-au supărat pe mine”

Dan Petrescu a tras concluzii după victoria cu Sepsi și se gândește acum la următoarea partidă din campionat, cu FC Voluntari. Acesta i-a răspuns și lui Mihai Stoica, managerul celor de la FCSB, care l-a ”taxat” după ultima declarație.

Dan Petrescu, concluzii după CFR Cluj - Sepsi

„Nu mai există meciuri ușoare, nici măcar în campionatul nostru. Mă bucur că am început să învățăm să iasă la meci ce facem la antrenament. La 2-0 am avut niște ocazii mari, mă bucur că le-am avut. Omrani și Alibec au jucat astăzi foarte bine. Adversarul nu știu dacă a avut vreo ocazie, a început mai bine, dar fără să creeze ceva clar. Asta arată puțin cu CFR-ul care era pe vremuri, care dădea șanse puține adversarului. Îmi pare rău că n-am marcat și golul trei ca să stăm liniștiți.

Urmează o zi mai liniștită, mâine, după care avem meci duminică, vine Voluntari, care are o echipă foarte bună. La mijloc, Bordeianu va lipsi, e suspendat. Avem mare nevoie de o victorie. Am văzut că unii de la Steaua (n.r. - FCSB) s-au supărat pe mine. Am zis că nu e bine să se amâne niciun meci, nu e normal, în condițiile în care CFR, când a jucat în Europa, nu i s-a oferit această amânare”, a spus Dan Petrescu.

CFR Cluj este lider detașat în Liga 1, cu 33 de puncte după 13 etape, la opt puncte distanță de Universitatea Craiova.

În următoarea etapă, ardelenii vor primi vizita celor de la FC Voluntari.