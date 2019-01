Motivul pentru care FCSB i-a transferat pe Matei si Stoian! Dica l-a dat de gol pe Becali: "Pentru treaba asta i-a adus!"

FCSB nu a castigat deocamdata niciun meci sub comanda lui Teja. FCSB a scos doar doua remize in primele doua amicale ale iernii, intr-o perioada in care Teja incearca sa schimbe sistemul: 4-3-3 ar vrea sa joace noul antrenor.

Dica, fost antrenor la FCSB, este de parere ca acesta esti si motivul pentru care Gigi Becali i-a adus pe Matei si Stoian. Cei doi fotbalisti s-ar plia perfect pe sistemul 4-3-3 si ar oferi o capacitate mai mare de atac echipei.

"Ma gandesc ca pe Stoian si pe Matei pentru treaba asta i-au adus (n.red. sa joace in 4-3-3). Sunt doi mijlocasi cu o tehnica buna, cu o viziune buna a jocului. Sunt doi jucatori care au o tehnica buna, tin foarte bine de minge si pentru un joc de posesie iti trebuie asemenea jucatori. Nedelcu, chiar daca nu are experienta, e un jucator inteligent. Si nu doar fotbalistic, si in afara terenului este un baiat foarte destept si cred ca e un jucator care poate sa dea un echilibru la mijlocul terenului", a declarat Nicolae Dica pentru TelekomSport.