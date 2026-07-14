După Ronny Labonne, adus de la Caen pentru 200.000 de euro, FCSB l-a transferat și pe Eddy Gnahore, fotbalistul care a rămas liber de contract la finalul stagiunii precedente după doi ani petrecuți la Dinamo.

Verdict despre ultimul transfer realizat de FCSB: ”S-a dus unde a fost plătit mai bine”

Victor Becali a evidențiat că plecarea lui Gnahore de la Dinamo este o pierdere pentru clubul din ”Ștefan cel Mare”, în ideea în care fotbalistul a avut evoluții consistente la echipa ”câinilor”.

Impresarul a evidențiat și că Gnahore a mers unde a fost plătit mai bine și că nu se pune problema de o ”trădare”, având în vedere transferul pe ruta celor două rivale, FCSB - Dinamo, și că nu a fost crescut în ”Groapă”.

”Mă surprinde situația lui Dinamo, că nu aduce jucători. L-a pierdut și pe Gnahore, pe care l-a luat FCSB. La Dinamo a jucat foarte bine, se potrivea la ei. El s-a dus unde a fost plătit mai bine, nu are nicio treabă cu trădarea sau cu ce se mai vorbește.

Ce știe el despre rivalitatea asta? Și-a făcut treaba, apoi s-a dus unde a fost plătit mai bine. Viața unui fotbalist se termină repede. Poate dacă era un fotbalist crescut de Dinamo, dar nici atunci nu m-ar fi deranjat”, a spus Victor Becali, potrivit Sport Total FM.

La Dinamo, Gnahore a bifat 97 de apariții în total, și-a trecut în cont șase reușite și, pe deasupra, a oferit și cinci pase decisive

Gnahore, prezentat la FCSB. Comunicat oficial

În jurul zilei de luni, 13 iulie, clubul bucureștean a anunțat pe rețelele sociale venirea lui Eddy Gnahore. Mijlocașul va purta tricoul cu numărul opt.

”FCSB anunță că Eddy Gnahoré este noul jucător al clubului nostru. Mijlocașul francez în vârstă de 32 de ani, care va purta tricoul cu numărul 8, s-a pregătit deja alături de noii săi colegi.

Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de mult succes în tricoul roș-albastru!”, a transmis FCSB pe rețelele sociale.