Tensiune maximă la FCSB după umilința cu Metaloglobus! Alibec a explodat la adresa fanilor și a fost calmat cu greu de colegi
SPORT.RO
Seară de coșmar pentru FCSB, care a suferit o înfrângere rușinoasă, scor 1-2, pe terenul ultimei clasate, Metaloglobus. 

Umilința a fost completată la finalul partidei de un scandal în care protagonist a fost Denis Alibec, atacantul campioanei intrând într-un conflict direct cu suporterii echipei.

Scene incredibile la finalul partidei

După fluierul final al meciului de la Clinceni, jucătorii de la FCSB s-au îndreptat către sectorul ocupat de fanii lor, vizibil furioși din cauza rezultatului neașteptat. Potrivit Digisport, atmosfera a devenit explozivă în momentul în care Denis Alibec, introdus pe teren în minutul 79, a ajuns în fața galeriei. Atacantul a fost întâmpinat cu un val de huiduieli, iar acesta nu s-a abținut și a intrat în dialog aprins cu cei care îl contestau.

Colegii săi au încercat inițial să-l tempereze, însă fără succes. A fost nevoie de intervenția în forță a fundașului Siyabonga Ngezana și a lui Mihai Lixandru pentru a-l îndepărta pe Alibec de lângă fani și pentru a preveni escaladarea conflictului.

Eșecul cu Metaloglobus adâncește criza la FCSB. Deși Florin Tănase a deschis scorul din penalty în minutul 34, campioana s-a prăbușit după pauză. O prestație apatică și fără viziune a permis nou-promovatei, antrenată de Mihai Teja, să întoarcă scorul prin golurile marcate de Ubbink (minutul 48) și Huiban, tot din penalty (minutul 54).

După 13 etape, FCSB se află pe un dezamăgitor loc 12, cu doar 13 puncte, în timp ce Metaloglobus, deși a obținut prima victorie istorică în Superliga, rămâne pe ultimul loc, cu 6 puncte.

