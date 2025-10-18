Umilința a fost completată la finalul partidei de un scandal în care protagonist a fost Denis Alibec, atacantul campioanei intrând într-un conflict direct cu suporterii echipei.



Scene incredibile la finalul partidei



După fluierul final al meciului de la Clinceni, jucătorii de la FCSB s-au îndreptat către sectorul ocupat de fanii lor, vizibil furioși din cauza rezultatului neașteptat. Potrivit Digisport, atmosfera a devenit explozivă în momentul în care Denis Alibec, introdus pe teren în minutul 79, a ajuns în fața galeriei. Atacantul a fost întâmpinat cu un val de huiduieli, iar acesta nu s-a abținut și a intrat în dialog aprins cu cei care îl contestau.



Colegii săi au încercat inițial să-l tempereze, însă fără succes. A fost nevoie de intervenția în forță a fundașului Siyabonga Ngezana și a lui Mihai Lixandru pentru a-l îndepărta pe Alibec de lângă fani și pentru a preveni escaladarea conflictului.

