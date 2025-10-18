La finalul meciului, atacantul Dragoș Huiban a vorbit despre cât de mult înseamnă acest succes pentru micuța echipă de la marginea Capitalei.



Victoria cu FCSB i-a luat prin surprindere pe jucătorii lui Metaloglobus



Dragoș Huiban spune că Metaloglobus aștepta de ceva timp să aibă un nou motiv de sărbătoare:



"A fost mult suspans cu acele decizii luate la VAR. Am arătat spirit bun azi, am fost o echipă. Am reușit să obținem prima victorie. Reușim iar să facem istorie, e prima victorie în Liga 1 și vine chiar în fața campioanei. Ne-am gândit că dacă nu reușim acum să batem FCSB, când trec printr-o perioadă grea, atunci când? Nu prea mai știm să ne bucurăm. De la promovare nu ne-am mai bucurat așa tare.



Sunt lucruri de moment. Ne bucurăm că am adus primele trei puncte din istoria clubului, privim cu încredere mai departe. Sper să fie un punct de plecare, să avem alt moral. Mă bucur că n-am mai primit gol așa ușor. Am stat bine în teren, am arătat spirit de sacrificiu și am fost mai pragmatici.

Nu am avut o primă specială, absolut nu. Poate ne face patronul o surpriză (râde), chiar merităm. Sperăm să ne facă patronul o surpriză", a declarat Dragoș Huiban, la finalul meciului cu FCSB.



FCSB, învinsă de Metaloglobus!



FCSB a preluat conducerea în prima repriză a meciului cu Metaloglobus în minutul 34. Florin Tănase a transformat fără emoții un penalty obținut cu ușurință de Daniel Bîrligea. Deși părea un meci fără mai emoții pentru campioana en-titre, totul s-a schimbat după pauză.



Metaloglobus a egalat pe stadionul din Clinceni, în minutul 48, după o fază superbă. Desley Ubbink a finalizat un atac condus excelent de elevii lui Mihai Teja, o fază la care apărarea FCSB-ului a fost neutralizată. Oaspeții au intrat în degringoladă în minutul 55, când Dragoș Huiban a înscris și el de la 11 metri. Metaloglobus a primit penalty după intervenția VAR.



FCSB nu și-a revenit după cele două goluri încasate de la Metaloglobus. Octavian Popescu a reușit să puncteze în minutul 63, dar reușita sa a fost anulată de VAR. Fusese comis un fault înainte de șutul său. În rest, la poarta lui Metaloglobus nu au mai existat momente periculoase. Baba Alhassan a șutat din interiorul careului la ultima fază a meciului, dar portarul George Gavrilaș a respins fără probleme. S-a terminat 2-1 pentru Metaloglobus, care obține prima sa victorie din istorie în Liga 1.



În urma acestui rezultat, FCSB rămâne pe locul 12, cu 13 puncte. Campioana rămâne la cinci puncte distanță de zona de play-off. În etapa următoare, penultima din tur, FCSB va primi vizita celor de la UTA.



Metaloglobus rămâne pe ultimul loc în Liga 1, dar are acum 6 puncte. Până la meciul cu FCSB, nou-promovata avea numai 3 puncte.

