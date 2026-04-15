După ce a debutat cu o victorie în play-off-ul Superligii României (3-2 vs. Dinamo), Rapid a consemnat două rezultate negative (0-1 vs. CFR Cluj și 1-2 vs. ”U” Cluj) și un egal (0-0 vs. FC Argeș), care au îndepărtat formația dirijată de Costel Gâlcă de primul loc.

Chestionat pe tema situației de la Rapid, Dănuț Lupu a dat un singur nume de antrenor care să preia echipa din sezonul următor. L-a propus chiar pe fostul antrenor al giuleștenilor, Marius Șumudică.

Fostul campion al României cu Rapid este convins că situația va fi diferită dacă ”Șumi” va prelua echipa de la începutul sezonului și nu ”din mers”, așa cum s-a întâmplat în sezonul precedent.

„(n.r. pe cine ai pune antrenor la Rapid?) Șumudică. L-aș pune pe ’Șumi’. I-aș da șansa să pregătească echipa de la începutul sezonului, să aibă timp să facă ceva.

Lui i-a fost greu când a venit, era în timpul campionatului. A adus niște jucători foarte buni. L-aș pune pe ’Șumi’”, a spus Lupu, la Digi Sport.

Marius Șumudică a fost numit la Rapid în sezonul precedent după ce conducerea nu a fost mulțumită de rezultatele echipei cu Neil Lennon antrenor. Antrenorul a ratat prezența în cupele europene, obiectivul fixat de șefi, astfel că a plecat de la echipă.

Ce urmează pentru Rapid

Pentru echipa din Grant urmează meciul cu Universitatea Craiova de pe "Ion Oblemenco" din etapa #5 a play-off-ului. Partida e programată pentru duminică, ora 21:00.