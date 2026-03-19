Craiovenii au evoluat cu un jucător mai puţin toată repriza secundă, după eliminarea lui Nicuşor Bancu. Unicul gol al meciului a fost marcat de Etim în minutul 45+2.
Danny Armstrong, dezamăgit după eșecul contra Craiovei
La finalul partidei, Danny Armstrong s-a arătat dezamăgit de eșecul suferit de „câini”. Armstrong i-a reproșat arbitrului Horațiu Feșnic un penalty neacordat în minutul 52, la un duel cu Romanchuk.
„Este o dezamăgire, furie. Am primit un gol foarte ușor. Este destul de dificil când joci împotriva unei echipe în 10. Am jucat în felul care le place lor. Ei au câștigat, e o dezamăgire pentru noi.
Cred că toată lumea poate vedea că e penalty. E frustrant că nici nu se verifică la VAR. Nu îmi dau seama cum nu s-a dat penalty acolo. Nici nu mi-am imaginat că nu o să se ducă la monitor. Am provocat arbitrul la un dialog după meci, politicos. Nu putem folosi asta ca o scuză că am pierdut, faptul că nu s-a dat acolo penalty.
Eu nu am făcut nimic cu Baiaram. Iarăși e un lucru pe care l-a greșit arbitrul. Cred că în a doua repriză au tras foarte mult de timp. Au fost atunci foarte multe întreruperi. Craiova s-a descurcat foarte bine și a câștigat cele trei puncte. Orice aș spune nu mai poate schimba nimic.
Mai avem opt meciuri de jucat. Mai avem și o semifinală de Cupă. Avem o perioadă cu rezultate foarte proaste. În ultimele două meciuri am jucat bine. Sper să adunăm cât mai rapid trei puncte”, a declarat Danny Armstrong, la flash-interviuri.
Componenţa echipelor
- Dinamo: Epassy - Sivis (Ikoko - 55'), Boateng, Stoinov, Opruţ (Tarba - 74')- Gnahore (Caragea - 80'), Mărginean (Pop - 56'), Cîrjan - Musi (Mazilu - 56'), Soro, Armstrong. Antrenor: Zeljko Kopic
- Universitatea Craiova: Isenko (Popescu - 46')- Romanchuk, Screciu, Rus - Mora, Matei, Mekvabishvili, Băluţă (Cicâldău - 62'), Bancu - Baiaram (Ştefan - 46'), Etim (Teles - 69'). Antrenor: Filipe Coelho
- Cartonaşe galbene: Boateng (44'), Gnohere (45'), Mazilu (45'), Sivis (53'), Pop (82'), Ikoko (83') / Creţu (44'), Băluţă (58), Rus (83), Teles (83)
- Cartonaş roşu: Bancu (45+6')
- Meciul a fost arbitrat de Horaţiu Feşnic