Craiovenii au evoluat cu un jucător mai puţin toată repriza secundă, după eliminarea lui Nicuşor Bancu. Unicul gol al meciului a fost marcat de Etim în minutul 45+2.

Danny Armstrong, dezamăgit după eșecul contra Craiovei

La finalul partidei, Danny Armstrong s-a arătat dezamăgit de eșecul suferit de „câini”. Armstrong i-a reproșat arbitrului Horațiu Feșnic un penalty neacordat în minutul 52, la un duel cu Romanchuk.

„Este o dezamăgire, furie. Am primit un gol foarte ușor. Este destul de dificil când joci împotriva unei echipe în 10. Am jucat în felul care le place lor. Ei au câștigat, e o dezamăgire pentru noi.

Cred că toată lumea poate vedea că e penalty. E frustrant că nici nu se verifică la VAR. Nu îmi dau seama cum nu s-a dat penalty acolo. Nici nu mi-am imaginat că nu o să se ducă la monitor. Am provocat arbitrul la un dialog după meci, politicos. Nu putem folosi asta ca o scuză că am pierdut, faptul că nu s-a dat acolo penalty.

Eu nu am făcut nimic cu Baiaram. Iarăși e un lucru pe care l-a greșit arbitrul. Cred că în a doua repriză au tras foarte mult de timp. Au fost atunci foarte multe întreruperi. Craiova s-a descurcat foarte bine și a câștigat cele trei puncte. Orice aș spune nu mai poate schimba nimic.

Mai avem opt meciuri de jucat. Mai avem și o semifinală de Cupă. Avem o perioadă cu rezultate foarte proaste. În ultimele două meciuri am jucat bine. Sper să adunăm cât mai rapid trei puncte”, a declarat Danny Armstrong, la flash-interviuri.

