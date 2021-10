Daniel Stanciu dă cărțile pe față după perioada petrecută la FCSB. Cum a relaționat cu Gigi Becali

Acesta spune că a ajuns la FCSB la dorința lui Gigi Becali, însă nu a avut o comunicare eficientă cu Mihai Stoica, iar după încarcerarea lui Gigi Becali acesta a fost nevoit să plece de la echipă.

”Relația mea cu domnul Becali era foarte bună. Cu Mihai Stoica nu aveam o relație foarte bună. Nu aveam nicio relație. Nici nu am încercat să sar și să fac rău. O luptă între mine și Mihai Stoica ar fi făcut rău clubului.

Mă întreba Gigi, îi spuneam. Dacă voia să știe ceva spuneam să-l întrebe pe Meme. Era Reghe antrenor atunci. Eu am avut o relație foarte bună cu Gigi. Pe mine m-a respectat. Am plecat după ce a fost închis pentru că nu mă agrea lumea acolo”, a declarat Daniel Stanciu pentru AS.ro.

Considerat unul dintre cei mai experimentați manageri sportivi din România, Daniel Stanciu are în CV echipe precum FC Vaslui, ASA Târgu-Mureș, Dinamo, CFR Cluj sau ”U” Cluj. Totoși, cariera lui a început la Poli Timișoara.

”Eu lucram foarte mult cu Marian Iancu și cu Timișoara. Am participat la transferul lui Hagi, ca antrenor, al lui Alexa, al lui Pantilimon. Având zi de zi contact cu Marian Iancu și cei de acolo, mi-a zis la un moment dat: 'bă, tot vii și mă cerți, ia ocupă-te tu'.

Am avut șansa să fiu omul din umbră care a participat la succesul celor de la Urziceni. L-am adus pe Dan Petrescu, am adus mare parte dintre jucători. La Timișoara mi-au dat un salariu bun, mi-a plăcut și nu regret că am făcut pasul ăsta. Am făcut ce mi-a plăcut”, a mai spus Stanciu.