Gigi Becali, SANCTIONAT de FRF pentru DISCRIMINARE! Pedeapsa dura pentru patronul FCSB-ului: nici clubul nu a scapat

Comisia de Disciplina si Etica din cadrul FRF l-a sanctionat pe Gigi Becali pentru discriminare.

Patronul FCSB-ului a fost sanctionat dupa ce a spus ca 'femeile nu ar trebui sa joace fotbal'.

Comisia de Disciplina si Etica a FRF a decis sa il suspende pe o perioada de patru luni si sa ii ofere o sanctiune de 65.000 de lei.

FCSB a fost, de asemenea, amendata cu o penalitate sportiva de 10.000 de lei.

Sursa foto: FRF

"Daca o sa fie obligatoriu, cumpar una. Ii dau 10 000 de euro sponsorizare si pun FCSB pe piept. Cum sa mearga un barbat in vestiar la femei? Eu spun cum vad eu lucrurile. In opinia mea, nu trebuie sa faca femeia fotbal. Daca trebuie, cum e in regulament... asta e. Deja ne-a rugat o echipa. Le dau 10 000 si joaca cu FCSB pe piept. Daca le loveste mingea in țâță ce facem?", spunea Gigi Becali la PRO X, la inceputul acestui an.

Noul regulament FRF oblige echipele de fotbal din Romania sa aiba si formatii de fotbal feminin. Aceasta decizie va intra in vigoare din sezonul 2021 - 2022.

Gigi Becali a contestat la TAS decizia FRF.