VIDEO | GIGI BECALI DE PREMIER LEAGUE! Super-antrenorul caruia o vedeta ii DICTA schimbarile chiar din teren: “Baga-l acum!”

Nu doar patronul FCSB-ului isi impune ideile tactice in fata antrenorilor.

Chelsea a castigat ultimul titlu de campioana in 2017, pe cand antrenorul echipei era Antonio Conte. Italianul care o pregateste acum pe Internazionale Milano a avut un sezon 2016-2017 magistral pe banca “albastrilor”. Chiar la debutul sau in Premier League, Conte reusea sa impuna un stil de joc inovator pentru campionatul Angliei si sa castige cu destula lejeritate titlul.

Doar ca nu toata lumea a fost mereu multumita de alegerile antrneorului. Cesc Fabregas, campion mondial si european cu nationala Spaniei, dar si castigator de Premier League tot cu Chelsea, nu prindea echipa in fata cuplului Kante-Matic, pe care Conte se baza in centrul liniei mediene.

Intr-un interviu acordat celor de la BBC, Fabregas a povestit un episod memorabil, care l-a inclus si pe Diego Costa.

“In primele 3 luni cu Antonio Conte pe banca nu am jucat. El voia sa se bazeze pe mijlocasi centrali puternici, bazati pe forta. N-am jucat aproape deloc, mai ales ca am fost si accidentat. Dar la un moment dat am mers pe Etihad, sa jucam contra lui Manchester City, iar Conte mi-a zis “Trebuie sa joci acum”. Evident ca am acceptat imediat, i-am promis ca o sa fac tot ce tine de mine. Am castigat cu 3-1, am jucat foarte bine, am dat un assist pentru Costa la golul egalizator si mi s-a parut ca m-am remarcat si in ochii antrenorului.

In urmatoarea etapa, am jucat cu West Bromwich acasa, echipa despre care stiam ca se apara cu 10 oameni, lucru care ar fi recomandat teoretic folosirea mea. Numai ca Matic, care fusese accidentat, s-a recuperat intre timp si a fost titular. Era 0-0, se apropia finalul meciului si nimic nu se intampla, ne loveam ca de un zid.

Eu de abia iesisem la incalzire in minutul 70. Dupa 8 minute, inca nu fusesem chemat la schimbare. In momentul ala, imi amintesc ca a venit Costa spre banca de rezerve si a inceput sa urle catre Conte: “Baga-l pe Cesc! Trebuie sa-l bagi pe Fabregas acum!” si gesticula din maini. Eu eram inca la incalzire si ma gandeam “Doamne Dumnezeule, ce faci Diego?”, in timp ce Conte se facea ca nu il aude. Doua minute mai tarziu, Conte imi zice “Hai, Cesc!” si m-a bagat. Dupa alte doua minute, assist Fabregas pentru Costa. 1-0 pentru noi si asa s-a terminat meciul”, a povestit mijlocasul spaniol.

Antonio Conte a antrenat la Chelsea intre 2016 si 2018, timp in care a reusit sa castige un titlu si un trofeu FA Cup.

Costa si Fabregas au fost colegi la titlurile castigate de Chelsea in 2015 si 2017.

Diego Costa a fost dat afara de la Conte in vara lui 2017.