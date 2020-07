REVOLUTIE in birouri dupa anuntul ca Pintilii va fi antrenor la FCSB! Nu vor sa mai plateasca NIMIC si anunta ca se retrag

Becali vrea sa-l puna pe Pintilii antrenor la FCSB in locul lui Vintila.

Desi fostul mijlocas nu are nicio diploma luata, patronul FCSB pare convins ca Pintilii poate indrepta lucrurile in jocul stelistilor. Becali asteapta si un raspuns ferm din partea lui Toni Petrea si a lui Thomas Neubert, colaboratorii lui Reghecampf de la Al Wasl. Cei doi ar putea completa staff-ul tehnic de la FCSB.

Becali nu e la prima tentativa de a pune antrenor un fotbalist abia lasat, care nu are licentele luate. La fel s-a intamplat si cu Radoi in 2016. Atunci, experimentul nu a functionat.

Conform Gazetei Sporturilor, decizia anuntata de Becali acum cateva zile i-a suparat pe mai multi dintre antrenorii inscrisi la cursurile pentru Licenta PRO. Acestia cer FRF sa nu-i permita lui Pintilii sa lucreze ca antrenor la FCSB, altfel ameninta ca nu mai platesc taxele de participare si ca vor boicota cursurile.

"Daca FRF ii permite lui Pintilii sa fie antrenor principal, chiar si sub acoperirea altui antrenor cu licenta, asta inseamna ca licenta PRO nu are nicio valoare si nu are rost sa mai continuam sa mergem la cursuri si nici sa cheltuim banii degeaba", e citat un antrenor, sub protectia anonimatului, de Gazeta.

Radoi si Mutu sunt si ei printre participantii la cursurile PRO. Alaturi de ei, mai sunt Nicolae Constantin, Octavian Chihaia, Marius Maldarasanu, Dorin Goian, Florin Bratu, Nicolae Grigore, Dorin Docolin, Costin Curelea, Laszlo Balint, Cristian Todea, Dinu Todoran, Valentin Negru, Nicolae Croitoru, Daniel Sima, Andrei Erimia, Irina Giurgiu, Dumitru Suciu.