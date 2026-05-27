Anamaria Prodan îl ia la palme pe Giovanni Becali: „Nu mai are jucători nici cât negru sub unghie”

Impresara a lansat un nou atac la adresa lui Giovanni Becali și a susținut că acesta nu mai are influența de altădată în fotbalul românesc.

„Giovanni Becali nu mai are jucători nici cât negru sub unghie, dar vorbește de toată lumea. La un moment dat, vorbea de Louis Munteanu. El era al meu, eu lucram cu Neluțu Varga de trei luni și jumătate la acel transfer”, a declarat Anamaria Prodan, potrivit ProSport.

De unde a pornit tot

Conflictul dintre cei doi impresari a pornit în 2021, după ce Dennis Man a rupt colaborarea cu Anamaria Prodan și a semnat cu firma fraților Becali. Ulterior, transferul atacantului de la FCSB la Parma Calcio 1913 a fost intermediat de Victor și Giovanni Becali.

Procesul dintre Prodan și Dennis Man continuă și în prezent. Impresara îi cere fotbalistului despăgubiri de 350.000 de euro, iar dosarul urmează să fie rejudecat de la zero.